«Совесть важнее пенсии»: история прапорщика, ушедшего из армии после выборов 24.11.2020, 17:55

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фото: “Инстаграм”

В рапорте Алексей Шеметовец написал, что утратил доверие к белорусским властям.

Алексей Шеметовец — бывший военнослужащий в/ч 07147 Центрального командного пункта ВВС-ПВО. Он один из тех военных, которые не остались в стороне от политических событий, происходящих в Беларуси. Насилие со стороны силовиков в августе — основная причина, по которой Алексей решил завязать со службой в Вооруженных Силах, сообщает "Еврорадио".

— Я служил на контракте в должности командира отделения. Чуть позже пошел на повышение, в звании прапорщика стал техником отделения. Это была моя конечная точка службы, — рассказывает Алексей. — Я был несогласен с результатами выборов и жестоким обращением [силовиков. — прим.]. Десятого августа, когда я ехал домой мимо метро "Пушкинская", я попал в самое пекло. Я видел своими глазами, как там жестили те же самые офицеры, прапорщики и сержанты.

Разгон силовиками акции протеста 10 августа, Минск

фото: Еврорадио

— Когда я спросил у себя в части, почему те силовики так себя вели, мне ответили: "Это не военные люди". Я говорю: "Подождите, это же силовые структуры, такие же, как и мы?" А мне отвечают: "Нет, это не так".

В рапорте я прямо указал причину своего увольнения: "Утратил доверие к правительству Республики Беларусь. Причиной тому стала фальсификация прошедших выборов, а также насилие со стороны силовых структур".

Рапорт от Алексея на имя командира войсковой части 07147

фото: "Инстаграм"

— Я написал рапорт, аттестационная комиссия была против моего увольнения. Меня этим разозлили, и я сказал, что буду уходить по-плохому: буду прогуливать, и тогда придется уволить по статье. На следующий день меня вызвал командир части. Он предложил подумать до понедельника. Но до понедельника дело не дошло: командиру позвонили в пятницу и сказали меня уволить. Из списков части меня исключили 27 августа.

Мой отец был "афганцем", но уход из армии семья восприняла нормально. У нас в семье никто не поддерживает нынешнюю власть, кроме бабушки. На выборах я изначально рассматривал две кандидатуры — Бабарико и Цепкало. Но потом пришлось выбрать Тихановскую.

Алексей Шеметовец не скрывает, что после увольнения принимал участие в мирных митингах. Как-то раз чуть не попал в автозак, но повезло — отпустил омоновец.

По мнению Алексея, армия не принимает участия в политической жизни страны по одной причине: увольнение грозит потерей устоявшейся жизни и маячащей на горизонте военной пенсии.

— Знаю очень много людей из армии, которые несогласны. Но некоторые подполковники и майоры не могут уйти, потому что у них до пенсионного срока осталось всего несколько лет. Им жалко это все бросать, так как потом, возможно, не сможешь вернуться. Поэтому просто пытаются сидеть, молчать.

Вместе со мной ушел майор из моего отдела. Многие после нас пытались уйти, но их разворачивали и не пускали. Со мной обошлись хорошо: у меня ни одного выговора за шесть с половиной лет. Просто не знали, за что уцепиться. А с майором расходились плохо, кричали в его сторону "Ты предатель народа!".

фото: Алексей Шеметовец / “Инстаграм”

— То, что было 9–11 августа, — это ненормально. По Конституции каждый человек имеет право на голос, а 9–11 августа ни закона, ни Конституции в Беларуси не было. То, что я наблюдал, было для меня шоком, — подытоживает Алексей.

Перед тем как пойти служить, Алексей окончил Березинский аграрно-технический профессиональный лицей по специальности "Обслуживание электрооборудования". Имеет опыт работы электриком, специалистом по обслуживанию вентиляционного оборудования, холодильных установок, электроагрегатов. Сейчас он активно ищет работу в любой сфере.

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