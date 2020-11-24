США ввели санкции против трех российских компаний 24.11.2020, 18:01

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Фото с сайта uapress.info

Они распространяли оружие массового уничтожения в Иран, КНДР и Сирию.

США во вторник, 24 ноября, ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении, говорится в уведомлении Госдепартамента на сайте Федерального реестра, сообщает korrespondent.net.

Речь идет о компаниях Авиазапчасть, ОАО Элекон и Nilco Group. В Вашингтоне считают, что данные компании нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В санкционном списке фигурируют еще две китайские компании.

Отмечается, что решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября.

Санкции введены на два года, но срок их действия может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США внес две российские компании в список санкций из-за экспорта принудительной рабочей силы из КНДР.

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