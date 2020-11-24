«В Волковыске протестный потенциал огромный» 1 24.11.2020, 19:41

3,132

Фото из архива Александра Козела

Экспедитор на Волковысском мясокомбинате рассказал о протестных настроениях в городе.

Александр Козел, работающий экспедитором на Волковысском мясокомбинате, рассказал «Салідарнасці» о протестных настроениях в городе.

– Политикой я интересовался всю жизнь и в этом году стал членом инициативной группы Виктора Бабарико. Хотелось пройтись по людям, узнать, чем живет Волковыск. И к моему удивлению оказалось, что почти все хотят перемен!

Я, наверное, обошел полторы тысячи человек, и только единицы мне открыто сказали, что их все устраивает.

Я считал, что в Беларуси такие настроения возможны, но думал, что это произойдет позже – лет через пять, когда новое поколение потребует реализации своих гражданских прав.

Не думал, что все так быстро произойдет.

Наверное, людей к активной позиции во многом подвигнул ковид. Работаю на крупном предприятии численностью в полторы тысячи человек и видел реакцию людей на слова Лукашенко о коронавирусе, на поток вранья из телевизоров.

А потом людей встряхнули аресты Тихановского и Бабарико. Люди стали сильно возмущаться, ведь они их поддерживали, ставили подписи за выдвижение Бабарико в президенты. Насколько я знаю, последнего арестовали как раз, когда он вез сдавать подписи из Волковыска.

– Сказывается ли на протестных настроениях жителей Волковыска близость города к Польше?

– Безусловно. Наверное, каждый житель Волковыска был в Польше: выезжал за продуктами, за одеждой, возил солярку, работал или учился там. Каждый знает, как живут в Польше и как могли бы жить мы.

фото: gazetaby.com

Многие помнят конец 80-х-начало 90-х, когда поляки приезжали к нам и сметали с полок все подряд. Люди помнят: оба народа были одинаково бедными, и видят, насколько мы отстали от них.

Практически вся молодежь трудится в Польше. Я сам полтора года проработал там электромонтажником, хотя это была новая для меня специальность. Молодежь убегает и перетаскивает туда семьи.

Я еще добавил бы, что сказывается специфика Западной Беларуси. Как говорила когда-то моя бабушка: советская власть не успела разучить нас работать. Здесь многие самозаняты и не рассчитывают на помощь государства, не преклоняются перед властью.

– По вашим впечатлениям, как распределились на президентских выборах голоса избирателей в Волковыске?

– С точностью до наоборот, как объявил Центризбирком: 80% на 20% в пользу Тихановской.

Во время предвыборной кампании она приезжала с Колесниковой и Цепкало в Волковыск – так на митинг в ее поддержку собралось почти 4 тысячи человек. И это при населении города в 40 тысяч. Ажиотаж был сумасшедший!

Фото: volkovysk.by

– Что происходило в Волковыске после выборов?

– В целом, события развивались по тому же сценарию, как в Минске и других городах.

В первые дни после выборов люди выходили на площадь и сталкивались с жесткими задержаниями. Изолятор временного содержания в РОВД был переполнен, людей отвозили в арестный дом. Сидевшие там рассказывали, что видели там и гродненских – очень сильно побитых.

После 9 августа каждое воскресенье в Волковыске проводились марши. Поначалу на них собиралось очень много народу – полторы-две тысячи человек.

Была встреча у райисполкома: вышли мэр, прокурор города, глава РОВД и два директора градообразующих предприятий – мясокомбината и «Беллакта». Люди задавали вопросы по поводу насилия со стороны силовиков. Директор мясокомбината даже сказал, что хотел бы быть на нашей стороне (но это оказалось только словами: потом на предприятии за прогулы уволили сотрудников, которые пытались устроить забастовку).

На все вопросы о выборах ответ был один: они прошли в соответствии с законодательством.

Потом постепенно вернулась практика задержаний. Сначала во время маршей людей выдергивали из колонны, потом не давали проводить акцию на площади – устраивали там хапун.

В результате теперь на акции приходит несколько десятков человек, люди на площадь даже не выходят – это означает автоматическое задержание.

Но люди начинают «партизанить»: на стенах появляются надписи, вывешиваются флаги, недавно под мостом повесили чучело Лукашенко.

Было и скандальное ЧП: сожгли автомобиль и недостроенный дом сотрудника милиции, который снимал на видеокамеру акции протестующих. По его видео людям присуждали сутки и штрафы.

В кругу протестующих мы пришли к выводу, что этот поджог может быть провокацией: делом рук силовиков и явно не волковысских. Потому что уголовный розыск до сих пор продолжает брать пояснения, почти все протестующие прошли полиграф.

Вынужден был уехать в Германию с семьей предприниматель Александр Новосад. Мы с ним познакомились, когда стали членами инициативной группы Виктора Бабарико. У него был бизнес: две переносных мини-закусочных. После выборов власти в одностороннем порядке не продлили ему аренду.

Позиция у Александра была очень принципиальная. Каждые выходные у него был или штраф, или сутки. Из того, что я знаю, он четыре раза побывал на сутках. Чуть ли не каждые выходные у него дома была милиция, задерживали по любым поводам. Он понял, что жизни ему в Волковыске не будет.

– А вы как попали на сутки?

– Собирался в рейс, но пришла новость о смерти Ромы Бондаренко. Мы, несколько десятков человек, вышли в память о нем с лампадками и свечками в центр города. Появилось много силовиков, нас окружили.

Сначала предложили поехать на удостоверение личности. Такое уже было раньше: это означало, что просидишь в милиции 3 часа, а потом тебя отпустят. Но тут приехал начальник РОВД Виталий Осоцкий. Очевидцы говорили, что вел он себя странно.

Сотрудники милиции потом говорили, что сами не ожидали, что он прикажет всех посадить на сутки. Это было в четверг вечером, в воскресенье нас выпустили. У меня административный процесс будет в четверг. В Волковыске все зависит от личности судьи: есть те, кто дает минимальные штрафы и сутки, а есть отдельные судьи, которые выносят максимальные приговоры.

То же самое в милиции: многое зависит от личности Осоцкого. Сами работники РОВД иногда в недоумении от его действий. Если в масштабе Беларуси диктатором является Лукашенко, то в Волковыске это Осоцкий. Такое впечатление, что у человека комплексы, и он пытается доказать всем свою власть.

фото: gazetaby.com

– Если сравнить уровень протестных настроений в Волковыске до президентских выборов и сейчас, по состоянию на конец ноября, то они уменьшились или увеличились?

– Однозначно люди стали больше интересоваться политикой. Теперь почти у всех установлен телеграм. На «Волковыск для жизни чат» подписано более 5 тысяч человек, представляете?

Когда приезжаю на работу на мясокомбинат, заступает новая смена – все разговоры только о текущих политических событиях.

Так что протестный потенциал огромный. Если что-то случится, люди опять выйдут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».