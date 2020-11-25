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Где вы, города белорусские?

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  • 25.11.2020, 12:07
  • 5,528
Где вы, города белорусские?

Проснитесь!

Читатель Telegram-канала «Баста!» призвал белорусские города к более решительной и активной позиции:

- Много городов в Беларуси. Вот смотрю, фото, видеобращения некоторые города делают, перформансы. Молодцы! Не равнодушны к судьбе страны. Но есть города, которые никак себя не проявляют: Узда, Верхнедвинск, Городок, Чашники, Новолукомль, Сенно, Свислочь, Большая Берестовица, Дисна, Сенно, Мстиславль, Славгород, Хотимск, Дрогичин, Островец и много, много других.

Неужели у вас все отлично? Неужели везде беззаконие, а у вас верховенство права? Неужели у вас зарплаты самые большие в стране? Неужели вам все равно что происходит? Неужели вам не жаль тех людей которые страдают за правду? Неужели душа ваша так огрубела, или страх сковал вас? Неужели будущее вас и ваших детей вам не важно?

Где вы, города белорусские? Города древние, города с героическим прошлым. Есть ли вы? До сих пор ли вы на земле белорусской?

Проснитесь! Покажитесь! Я верю! Тут вы еще. Не пропали. Живы. И будете жить, как Жыве Беларусь! — пишет читатель Telegram-канала.

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