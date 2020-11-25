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Байден озвучил план первых 100 дней президентства

  • 25.11.2020, 13:35
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Байден озвучил план первых 100 дней президентства

Иммиграционную реформа, борьба с COVID-19 и отмена указов Трампа.

Избранный президент США Джо Байден анонсировал план действий на первые 100 дней у власти. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC в среду, 25 ноября

«Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионов незарегистрированных людей в Америке… Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми (...), которые подписал президент (Трамп)», - сказал Байден.

По словам Байдена, он позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили «немедленную помощь», хотя и не уточнил, как он это сделает.

«Это больше, чем просто финансовый кризис - это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей», - пояснил избранный президент США.

В то же время Байден добавил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Дональда Трампа.

«Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло», - подчеркнул Байден.

Напомним, что ранее Трамп распорядился начать передачу власти Байдену. Глава государства заявил, что продолжает борьбу за итоги выборов и уверен в свой победе, однако дал распоряжение своей команде начать передачу власти.

При этом позже Трамп анонсировал крупный иск по выборам. Новый иск якобы раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах, утверждает Дональд Трамп.

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