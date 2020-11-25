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Кремлевский пациент

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  • Виталий Портников
  • 25.11.2020, 14:24
  • 6,665
Кремлевский пациент
Виталий Портников

Россияне стали участниками большого эксперимента.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса просто потому, что не может использовать «несертифицированную вакцину» и ожидает окончания всех необходимых процедур.

Лучшую «рекламу» российских вакцин, думаю, трудно придумать. На протяжении нескольких месяцев в России говорят о появлении этих вакцин как о несомненном достижении отечественной медицины, о их регистрации сообщал лично Путин. Возражения западных специалистов о том, что понимание эффективности и побочных эффектов российских вакцин может быть получено только тогда, когда ими будет привито куда большее количество людей, с презрением отметались. Конечно, ведь в области вакцин Россия впереди планеты всей, что изменят новые испытания?

Прививки практически уже входят в употребление, хотя их регистрация состоялась без необходимой третьей фазы клинических испытаний. Более того, среди первых прививались высокопоставленные российские чиновники — и не только российские! Это превратилось в настоящую гонку первопроходцев, доказательством лояльности президенту России, объявившему о очередном достижении отечественной науки. Даже Виктор Медведчук хвастался Владимиру Путину во время их последней встречи, что он и члены его семьи привились новой российской вакциной во время пребывания в аннексированном Россией Крыму. А еще Путин рассказывал, что среди тех, кто решил привиться, была его собственная дочь и она после прививки чувствует себя хорошо.

И вдруг… И вдруг все эти люди, какие бы там должности они не занимали, какие бы родственные связи не имели и какой бы «медицинский патриотизм» не демонстрировали, оказываются просто добровольцами, испытателями — а вовсе не пациентами. А «главный пациент» Владимир Путин ожидает реальных результатов испытаний. Что, собственно, логично для любого ответственного человека, заботящегося о своем здоровье. И я поступил бы точно также, как и Путин, если бы мне предложили бы привиться одной из российских вакцин — подождал бы окончания настоящих испытаний, а еще лучше — появления на рынке вакцины западного производства. Как-то надежнее, хотя если российский президент решит использовать западную вакцину, его пресс-секретарь, подозреваю, нас об этом не проинформирует.

Не логично в этой истории другое — презрение к здоровью собственных соотечественников, которые зачастую не по своей воле оказались участниками эксперимента, испытателями не прошедшего необходимые фазы клинических испытаний препарата. Оказалось, что речи и рапорты — это одно, а забота о собственном здоровье — совсем другое.

Впрочем, ничего другого от Владимира Путина и его окружения я и не ожидал.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»

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