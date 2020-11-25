Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН

Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН52
- 25.11.2020, 14:45
- 18,249
Каждый ответит по закону.
Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк написал текст «О карателях». В нем он рассуждает об ответственности силовиков, которые жестоко избивали и пытали белорусов, сообщает «Радыё Рацыя».
Позняк уверен, что ОМОН признают террористической организацией.
«Принадлежность к ОМОНу влечет коллективную ответственность. Будут арестованы все участники этого формирования. Но подход суда будет на уровне закона, индивидуальный. Приговор получат за преступления, которые будут доказаны», — пишет Зенон Позняк.
Также Зенон Позняк упоминает в тексте 30 бойцов из военного спецназа, которые, по сообщениям в СМИ, также участвовали в разгонах мирных протестов в Минске. Он считает, что и они попадут под суд.