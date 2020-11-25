закрыть
25 ноября 2020, среда, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

  • 25.11.2020, 20:23
В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Лучший футболист 20 века скончался в возрасте 60 лет.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter. «Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь», — написал он.

Диего Марадоне было 60 лет. В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Сегодня у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока чемпионата. За национальную сборную он играл с 1977 до 1994 года. Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины. Экспертами он неоднократно признавался одним из лучших игроков в футбол в истории.


популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип