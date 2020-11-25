В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны 25.11.2020, 20:23

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Лучший футболист 20 века скончался в возрасте 60 лет.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter. «Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь», — написал он.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Диего Марадоне было 60 лет. В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Сегодня у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока чемпионата. За национальную сборную он играл с 1977 до 1994 года. Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины. Экспертами он неоднократно признавался одним из лучших игроков в футбол в истории.