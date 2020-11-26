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К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка

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  • 26.11.2020, 11:55
  • 7,045
К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка
Архивное фото ТАСС

Забастовочное движение в Беларуси набирает силу.

В четверг к Общенациональной стачке присоединился еще один работник ОАО «Нафтан» Сергей Еремеев, сообщает gazetaby.com.

К национальной стачке накануне присоединились и рабочие других предприятий: Александр Жердев с Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова, инженер-электроник ОАО «ЛМЗ Универсал» УПП «Нива-холдинг» (Солигорск) Игорь Осипян и мастер ДПУП «Окнасервисцентр», входящего в этот же холдинг, Сергей Рулинский.

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