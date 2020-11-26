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Врачи — Генпрокуратуре: Лучше проверьте любителей «Массандры»

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  • 26.11.2020, 12:25
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Врачи — Генпрокуратуре: Лучше проверьте любителей «Массандры»

Медики в пух и прах разносят ложь силовиков об убийстве Романа Бондаренко.

В Telegram-канале медиков «Белые Халаты. News» появилась реакция на очередные спекуляции властей вокруг смерти Романа Бондаренко.

«Можно ли нащупать дно в пропасти беззакония и дизморали, в которую обрушила Беларусь вертикаль власти? Вероятно, нет. Каждый день мы наблюдаем, как справедливость и закон все глубже втаптываются в грязь белорусскими властями.

Мы видим, как представители силовых структур, вместо того, чтобы расследовать дело о смерти Романа Бондаренко, продолжают искать в организме погибшего молодого парня, мифический этанол.

В некотором роде, им это «удалось»: подхватывающие крохи информации с барского стола силовиков, госСМИ во главе с товарищем Азаренком объявили, что следы метаболитов алкоголя были обнаружены в чудом сохранившейся (после суток в реанимации на инфузии и диуретиках) моче Романа Бондаренко.

Мы получили комментарий психиатра-нарколога на этот счет. Доктор пожелал остаться инкогнито, однако дал исчерпывающие пояснения относительно ситуации с этанолом в моче:

«В ближайшее время после того, как в организм человека поступает алкоголь, на экспертизе по выявлению этанола и его метаболитов в естественных жидкостях организма, мы видим повышенную концентрацию этанола в крови и нулевую - в моче. Далее, по мере элиминации (выведения) алкоголя из организма, концентрация этанола в крови снижается, а в моче - растет. В отдаленные сроки после приема человеком алкоголя, следы этанола и его метаболитов могут оставаться только в моче (причем довольно долго, что зависит от многих факторов).

Результат «0 промилле этанола» в крови и следовое содержание в моче называется «подтвержденный факт употребления алкоголя в прошлом», что, строго говоря, абсолютно не является алкогольным опьянением в текущий момент. Также стоит заметить, что диагностика алкогольного опьянения, согласно приказа МЗ РБ от 13.07.2011 N732 «Об утверждении клинических протоколов по диагностике алкогольного и иного опьянения в организациях здравоохранения», проводится на основании анализа КРОВИ на этанол».

Просто напомним: головной мозг человека снабжается кровью, а не мочой. Нет алкоголя в крови – нет и эффекта этанола на поведение и трезвость сознания. Однако, прокуратура пытается раз за разом указывать на детали, причем неумело состряпанные, чтобы изменить повестку и отвести внимание людей от старательно игнорируемого силовыми службами, но неопровержимого факта убийства Романа Бондаренко.

Вероятно, представители прокуратуры и СМИ забыли о том, что алкогольное опьянение является отягчающим обстоятельством для того, кто совершил преступление, а не для жертвы последнего. Особенно, если в крови жертвы уровень этанола был #нольпромилле.

И раз представители прокуратуры так жаждут хоть у кого-то найти в биологических жидкостях этанол, можем порекомендовать им взять анализ крови у любителей «Массандры».

Сколько бы в товарищ Азаренок с хором государственных СМИ на подпевке не тиражировали мысль о наличии этанола в организме погибшего Романа, факт того, что нельзя оправдать убийство человека его выдуманным алкогольным опьянением, остается неоспоримым», — пишет Telegram-канал медиков.

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