В Чернобыльской зоне зафиксировали аномальные скачки радиации

В Чернобыльской зоне зафиксировали аномальные скачки радиации4
- 26.11.2020, 14:51
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Экоактивисты сообщили, что радиационное загрязнение вышло за пределы зоны отчуждения.
В администрации Чернобыльской зоны отчуждения объяснили значительные скачки радиационного загрязнения, которые фиксировались в течение последней недели, ежегодной проверкой датчиков, сообщает nv.ua .
По данным организации Save Dnipro, 17 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 показатель радиационного загрязнения подскочил почти в 600 раз — со стандартных 210 НЗП/час до 124 000 НЗП/час. 18 ноября на соседней станции Отводящий канал это показатель вырос до 62 400 НЗП/час, то есть почти в 300 раз выше допустимого значения.
Экоактивисты сообщили, что радиационное загрязнение вышло за пределы зоны отчуждения. В селе Горностайполь Вышгородского района Киевской области 17 ноября радиационное загрязнение превысило допустимое значение в 876 раз и достигло 87 620 НЗП/час, говорится в заявлении Save Dnipro.
В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заверили, что радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней.
Превышение допустимого уровня радиации специалисты спровоцировали искусственно — в рамках ежегодной проверки датчиков. Для этого к приборам специально подняли образцы радиоактивных веществ, пишет ТСН.
«Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали значительное превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы», — говорится в заявлении.