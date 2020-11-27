Кто «сливает» Путина? 7 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

27.11.2020, 8:43

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Глава РФ снова оказался в центре независимого расследования.

Материал "Железные маски, часть вторая" на сайте расследовательского проекта с названием "Проект", повествующий о том, как простая русская уборщица взлетела вверх из-за Путина, по форме подачи похож на типичный российский сериал: велик по объему, перегружен малозначимыми деталями, но по сути прост до слез, прожилок и детских припухлых желез, и в этой эпичной простоте доступен для эмоционального восприятия даже самыми дремучими обитателями безнадежных российских дыр. Для большего охвата аудитории предлагаются как видео, так и текстовая версии.

Взлет Кривоногих

История успеха Светланы Кривоногих – так зовут нашу героиню, похожа своей нестерпимой четкостью на швейцарские часы из первого модельного ряда, нашедшие свое место на руке у фартового пацана, и выверена во всем, включая имя, фамилию и стартовые данные героини. Выросшая в простой советской семье, где мать была маляром, а папа бухал по-черному, пока не умер, Светлана, 1975 г.р., "очень простая", по воспоминаниям подруг, после окончания школы некоторое время проработала уборщицей в магазине, а затем внезапно поступила в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (СПбГЭУ), прямо на кафедру международных экономических отношений, которую и окончила в 2000 году.

Но абитуриенты со средним образованием поступают не на кафедру, а на факультет. На кафедру же могут принять преподавателя, аспиранта, либо имущество — скажем, некий предмет, необходимый для учебных или научных целей. Так что Светлану с ее средним ленинградским образованием, даже в теории, могли взять на кафедру только для опытов.

А еще, как сообщили расследователи, однокурсники Светланы совершенно ее не помнят. Что невозможно при такой-то яркой фамилии, даже если курс был очень большим, а Светлана ничем иным не выделялась.

На каком именно факультете обучалась Кривоногих, так и осталось неизвестным. Но это мог быть только один из факультетов Международного института экономики и политики (МИЭП) – подразделения СПбГЭУ, реализующего "международные программы двойного диплома на иностранных языках" — других вариантов международной специализации там нет. Крутой, что и говорить, старт для девочки из семьи питерского алкаша, выросшей в жутковатой коммуналке на улице Дзержинского – а, с другой стороны, идеальное место, где можно выписывать любые дипломы, не опасаясь разоблачения. Именно так, по звонку из АП (напомню, что это уже 2000 год, и Путин – президент) и был, вероятно, выписан диплом Светланы.

Похоже, что ей сначала хотели вручить сразу кандидатский диплом, отчего в сюжете и возникла "кафедра", но, посмотрев на ее простоту, решили не палиться, ограничившись ВУЗовским. Хотя могли бы, конечно, расщедриться и на кандидатский – все равно никто, ничего и никогда проверять не станет. Дипломы 90% российской верхушки такая же липа.

Здесь возникают и первые сомнения. "Кафедра", на которую, якобы, поступила Светлана, не вызвала комментария в тексте. Это наводит на мысль о том, что расследование вовсе не было "многомесячным", как утверждают его авторы, а свелось к публикации и озвучиванию на экране слива, транслируемого "как есть", без затей. Это обычная практика "расследовательской журналистики", вошедшей в моду и ставшей массовым явлением, и ничего удивительного в ней нет. Настоящих расследователи не может быть много, они, как правило, бывают успешны лишь однажды, и после этого порой живут недолго – во всяком случае, если их расследование касается действующих руководителей крупных мировых ОПГ, к числу которых принадлежит и Путин.

Конечно, такие сливы тоже могут быть источником правдивой информации. Но, используя их, следует помнить, что информация, сливаемая целенаправленно, а не собранная в ходе реального расследования, всегда подобрана так, чтобы манипулировать ее потребителями. И тут совсем не лишним бывает задаться и вопросом: а кто, собственно, ее слил, и зачем?

Любовь и кошелек

С получением диплома жизнь Кривоногих быстро пошла в гору. Вот все-таки, что ни говори, а хорошее образование или даже просто диплом, подаренный или купленный – наилучшая инвестиция. Из коммуналки она вместе с матерью переехала на Васильевский остров, в "сталинку" на улице Шкиперский проток, где бывшее общежитие Горного Института перестроили в жилой дом. Часть квартир в нем досталась преподавателям, а часть – лицам, приближенным к Путину в период его взлета из-под крыла Анатолия Собчака, к тому времени уже покойного.

В это же время Кривоногих стала быстро обрастать собственностью, становясь, при неизменно таинственных обстоятельствах, акционером престижных и успешных компаний. В списке собственности Кривоногих особо выделяется 3%-й пакет акций петербургского банка "Россия", с момента своего возникновения находящегося под покровительством Путина, и чрезвычайно в связи с этим успешного. В основном — благодаря доступу к приватизации активов "Газпрома".

В настоящее время "Россия", хотя и попавшая под санкции в 2014, входит в двадцатку самых крупных банков РФ, а среди ее акционеров нет людей, которые не были бы тесно связаны с Путиным. Так, основной владелец банка — сосед Путина по дачному кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук, которому принадлежат около 40% акций.

Среди множества других активов, принадлежащих Кривоногих, примечателен также любимый Путиным горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области, в 40 км от "Озера". В нем Светлана владеет 75% акций, а остальные 25% держит уже упомянутый Ковальчук. Общее же состояние Светланы Кривоногих в настоящее время оценивается примерно в $100 млн., включая недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи на $12-14 млн.

В марте 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета. В свидетельстве о ее рождении отец указан не был, но зато там есть отчество — Владимировна. До 14 лет Елизавета прожила под фамилией матери, а затем сменила ее на более благозвучную — расследователи не сообщают какую именно. Когда же они вышли с вопросами на Светлану Кривоногих, Елизавета удалила из соцсетей свои фото. Однако, до того, как это случилось, центр визуального анализа британского университета Брэдфорда провел по заказу "Проекта" их сравнение со снимками Путина, и сообщил об обнаруженном 70%-м сходстве. С учетом того, что сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек, можно сделать вывод о возможном родстве.

В 2004 году Кривоногих вместе с дочерью переехала в самый элитный жилой комплекс Петербурга: на 2-ю Березовую аллею Каменного острова. Случайные люди купить квартиру там не могли – их предлагали только узкому кругу своих. Так, на Каменном острове поселились компаньоны Путина по дачному кооперативу "Озеро": уже упомянутый Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов; спарринг-партнеры по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, и другие люди, тесно связанные с президентом России.

И, наконец, начиная примерно с 2005 года на Кривоногих полился поток подарков от близких Путину людей. Особо примечательны среди них два. Покойный собственник "Балтийской медиа-группы" Олег Руднов, сблизившийся с Путиным в ходе избирательной кампании Анатолия Собчака 1996 года, и выполнявший в дальнейшем его деликатные и непубличные поручения, подарил Кривоногих в 2008 году 200-метровую квартиру и нежилое помещение в центре Петербурга, в самом начале Большой Морской улицы, рядом с выходом на Дворцовую площадь. В дальнейшем Кривоногих открыла там ресторан "Холст масло". А недавно упокоившийся от коронавируса виолончелист Сергей Ролдугин, известный как один из кошельков Путина, крестный его дочери Марии, и тоже, как и Кривоногих, акционер банка "Россия", выдал "Игоре" два займа на общую сумму около 200 млн. рублей под суперльготный 1% годовых.

В целом же, насколько можно судить, отношения между Путиным и Кривоногих утратили былую близость, став уже чисто деловыми. Дедушка постарел, и любовница ему больше не нужно, но по-прежнему нужны двуногие кошельки, хранящие нажитое. Ну, а в минуты сентиментальности, возможно, нужны даже дети и внуки.

Марш кривоногих

Обилие аккуратных умолчаний в истории, рассказанной "Проектом", не оставляет сомнений в том, что мы имеем дело со сливом, притом, скорее всего, сделанным из окружения Путина. Причин у такого слива может быть несколько.

Первая – банальный пиар. Путину в последнее время интенсивно корректируют имидж. Впрочем, ничего оригинального в этой операции нет – путинизм вообще чудовищно некреативен, живя исключительно наработками времен СССР. И вот, следом за проектом "социализма с человеческим лицом", миру пытаются подсунуть "человеческое лицо путинизма".

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Можно, конечно, сказать, что "социализм с человеческим лицом" оказался провален, но это далеко не так. Фальшивая эпоха "перестройки и гласности" позволила советской бюрократии перегруппироваться и вновь сомкнуть ряды, выгадав себе уже три десятилетия безбедной жизни. И "путинизм с человеческим лицом" тоже может стать мостиком, по которому российская верхушка переберется в новую эпоху. В рамках этого проекта слив и демонстрирует Путина, у которого в жизни "все было как у всех": молодая любовница, походы налево, забота о внебрачной дочери. Кабаева тоже стоит в этом ряду, но она уже несколько всем приелась – а тут такой интересный новый поворот, ну, и фамилия, конечно, хорошая, русская, очевидно, сибирская, поскольку на "-их".

Но "путинизм с человеческим лицом", похожий на лубочную птицу Сирин с лицом Путина – экспортный проект, экзотика из дикой, но стремящейся вести себя хорошо России, подаваемая вместе с vodka&ikra, в интерьере с matreshka and balalaika, на которой играет медведь в кокошнике. Теоретически он мог бы прокатить разве что в Москве и Петербурге, где велико западное влияние, да и то навряд ли. Расчленинград и Нерезиновая слишком циничны, чтобы купиться на человеческое лицо Путина.

Нет, для глубинной российской публики: рабочих Уралвагонзавода, якутских оленеводов, чеченских блюстителей строгой морали и бронетанковых бурятов – словом, для всего того, что мы знаем под обобщенным названием "русский народ" — нужно нечто иное. Страна, где Путина рисуют на иконах, жаждет явления живого Бога. Но Бог иже на небеси, либо в Кремле, что, в общем-то, одно и то же, слишком абстрактен и холоден. Россия же жаждет близкого, теплого, лампового Бога, уютного, как старый черно-белый телевизор, и здесь история Кривоногих тоже прекрасно срабатывает. Миллионы ее ментальных близнецов обоего пола, прочитав суперразоблачительное расследование "Проекта", счастливо уснут, представляя себя на ее месте, с мыслью о том, что секс и труд рядом идут, а вождь борозды не испортит, и что все это, взятое за основу, просто чудо как хорошо.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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