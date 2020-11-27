Привитый от коронавируса российский журналист сообщил, что заболел COVID-19

Привитый от коронавируса российский журналист сообщил, что заболел COVID-199
- 27.11.2020, 18:55
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Алексей Пивоваров высказал мнение, что ему вводили плацебо.
Российский журналист Алексей Пивоваров сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19, несмотря на то, что два месяца назад привился вакциной "Спутник V".
"Два месяца назад я делал прививку от COVID-19. Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в клуб переболевших. Самочувствие вполне терпимое", – написал он в Twitter.
С понедельника сижу дома, в съемках и жизни «Редакции» участвую онлайн. Хорошо, что есть зум и надежная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия. Все выпуски, включая «Редакцию. News», выйдут по расписанию, я тут обустроил домашнюю студию— Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020
В октябре о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, который участвовал в испытании российской вакцины от коронавируса. Депутат высказал мнение, что получал плацебо в ходе исследований.
Сообщалось также об инфицировании ранее привитых от коронавируса российских медиков.