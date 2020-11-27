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Привитый от коронавируса российский журналист сообщил, что заболел COVID-19

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  • 27.11.2020, 18:55
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Привитый от коронавируса российский журналист сообщил, что заболел COVID-19

Алексей Пивоваров высказал мнение, что ему вводили плацебо.

Российский журналист Алексей Пивоваров сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19, несмотря на то, что два месяца назад привился вакциной "Спутник V".

"Два месяца назад я делал прививку от COVID-19. Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в клуб переболевших. Самочувствие вполне терпимое", – написал он в Twitter.

В октябре о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, который участвовал в испытании российской вакцины от коронавируса. Депутат высказал мнение, что получал плацебо в ходе исследований.

Сообщалось также об инфицировании ранее привитых от коронавируса российских медиков.

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