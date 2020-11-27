В центре Тель-Авива устроили эмоциональный перформанс, посвященный событиям в Беларуси

В центре Тель-Авива устроили эмоциональный перформанс, посвященный событиям в Беларуси5
- 27.11.2020, 19:02
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Фотофакт.
Самый центр Тель-Авива - площадь Дизенгофа замерла в шоке от происходящего. Человек в черной балаклаве оскорблял и избивал группу людей с синими васильками на груди. Затем группа с руками за головой проследовала к стене возле белорусского посольства.
Такой эмоциональный перформанс был устроен группой «Беларусы ў Ізраілі».
Мотивом акции послужила непрекращающаяся жестокость по отношению к белорусам. Васильки на левой груди у собравшихся символизировали те самые метки, которые наносятся на заключенных в белорусских тюрьмах. А также намекают на страшные события произошедшие в Холокосте.
Роль белорусского ОМОНовца исполнил известный израильский актер Михаил Рожецкий.
Собравшиеся записали видео обращение к израильскому МИДу, в котором выразили свое несогласие с вручением Израилем верительных грамот Лукашенко, а также попросили заменить посла Алекса Гольдмана-Шаймана.