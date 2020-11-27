Андрюс Кубилюс: Поддерживать токсичный режим Лукашенко – большая геополитическая ошибка Кремля 4 27.11.2020, 22:41

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Андрюс Кубилюс

9 августа народ Беларуси сумел победить лукашенковский режим.

Депутат Европейского парламента, член фракции «Европейская народная партия», член комитета по международным делам, постоянный докладчик по вопросам России Андрюс Кубилюс выразил сожаление, что российская власть находится не на стороне граждан Беларуси, а поддерживает «токсичный режим Лукашенко», передает «Голос Америки».

«Я думаю, что это – большая геополитическая ошибка Кремля», – отметил евродепутат.

И продолжил: «Запад находится на стороне граждан Беларуси. И для нас было неожиданностью, что народ страны очень ярко выступил с требованием перемен, и этот народ сумел победить лукашенковский режим на выборах 9 августа. Хотя, в конце концов Лукашенко украл результаты этих выборов.

И то, что люди после 26 лет диктаторского режима вышли (на улицы) и сказали: “Хватит!” – это важно не только для самих белорусов, выступающих за демократию, но это и сигнал кремлевскому режиму – что лояльность людей к таким режимам, которые удерживают власть двадцать и больше лет, подходит к концу. И я думаю, что то, что мы наблюдаем сейчас в Беларуси, может повториться и в самой России. Российские граждане тоже имеют право жить в демократическом государстве, и, надеюсь, им удастся этого достичь», – отмечает Андрюс Кубилюс.

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