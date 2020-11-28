Ученые нашли уникальные нанотрубки в керамике древней цивилизации 28.11.2020, 9:34

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Иллюстрационное фото

Открытие совершили на юге Индии.

На юге Индии ученым удалось обнаружить керамику с углеродными наноструктурами. Специалисты изучали черепки, найденные в результате археологических раскопок объекта Килади в индийском штате Тамилнад. Это место интересно тем, что на его территории найдено много артефактов, которые свидетельствуют о существовании развитой цивилизации в VI в. до н. э., пишет lenta.ua.

Все найденные черепки были созданы примерно в 600 г. до н. э. Несколько из фрагментов покрыты глянцевым черным веществом. Его анализ показал наличие углеродных нанотрубок.

Ученые выяснили, что древние мастера покрывали свои изделия особым растительным составом, а затем обжигали посуду при высокой температуре. Что делало керамику очень прочной.

Как выяснилось, именно нанотрубки являлись причиной повышенной прочности. В древности о таком материале не знали, и укрепляющее покрытие, вероятно, было придумано опытным путем. Однако его наличие свидетельствует о высокой развитости древних производств на территории современной Индии.

Интересно, что это не единственная подобная находка. Ранее ученые обнаружили голубую посуду из Древнего Египта, также содержащую наноструктуры.

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