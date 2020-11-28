Байден как «оружие Судного дня» для Путина 5 Александр Сотник

28.11.2020, 14:23

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Вашингтону придется заняться кремлевским пациентом вплотную.

Что действительно хорошо научился делать советский гегемон – так это творить себе политического кумира. Слепит из г…на и палок супер-Хама, молится и с…тся. Россияне признались, что боятся последствий политических шуток. Самой перепуганной стала "нерезиновая" Москва, где 13% понаехавших боятся полит-юмора до усрачки, а 63% - избегают, "кабы чего не вышло". Еще бы: с 2019 года действует суровый закон о "неуважении к власти", по которому любой шутник может либо выложить 300 тысяч целковых, либо и вовсе "присесть". Чаще всего судят за неуважение к Путину лично: брякнул что-нибудь про "пынеходы", глядь – а спец-лингвисты уже взвешивают ценность этой шуточки.

Кроме позолоченного коротышки у системы никого нет. Да и сам позолоченный прекрасно понимает, что его и трон разлучит только лафет, ибо уровень страха прямо пропорционален массиву содеянного. Крупный деятель и нагадил стране по-большому, пометив каждого россиянина. Наблюдает он за предсмертными корчами Лукашенко, всей плешью понимая, что отныне нельзя даже имитировать выборный процесс: за него охотно ухватится какая-нибудь ловкая группировка, ввалит денег, раскачает народ, а там и до стрельбы рукой подать. Россия, конечно – не Беларусь, здесь Кадырова призвал – и смутьяны уже валяются трупами по подъездам, но тоже мало приятного. Посему держаться за трон он будет до тех пор, пока костлявая не утащит в сторону спец-погоста. Время-то идет потихонечку, вот так мелкими шажочками и можно доковылять до 2036-го, а там – глядишь – и новое обнуление замаячит. Из позолоченного к тому моменту он совсем в платинового Бога превратится, а Богов с пьедесталов не свергают, в них верят и молятся на них.

Ну, а пока для внутреннего массового употребления выпущена спец-легенда, демотивирующая в двух направлениях. Первое – "сиди и не чирикай, иначе придет к тебе ОМОН, отмудохает за неуважение к власти, да еще и закроет на пару лет, а там тюремщики злобные и уголовники похотливые, да еще и штраф сдерут такой, что век не расплатишься, штаны последние продашь". И второе – "Ничего и делать не надо, сиди и жди, пока Кащей сам не окочурится; видишь? – уже и правая клешня у него отсохла, это Паркинсон, чудо чудесное, однажды так тряхнет деда, что позвоночник в трусы высыплется, а ты шампанское откроешь, и ничего делать не надо. Уж поверь, надо просто подождать!.." И сидит лохторат, растопырив локаторы, чешет репу и испуганно покашливает, частично отправляясь кто в больнички, а кто и сразу – в морг.

А на самом верху плешивый извертелся в ожидании "оружия Судного дня". Приход Байдена в Белый Дом смешал его геополитические планы. По замыслу Путина, Трамп должен был остаться еще на 4 года. Этот парень Путину нравился, и они друг друга понимали, хотя Дональду и приходилось время от времени отвешивать нашему гномику санкционные оплеухи. Но стерпелось-слюбилось, и до чертиков не хочется разлучаться. Потому и не спешит поздравлять старого злобного Джо, олицетворяющего надвигающийся трындец по всем направлениям. Одна надежда на влюбленного в Османскую империю Эрдогана, который может ярко зажечь в Греции, ввергнув мир в экономический и политический хаос, которым можно будет частично поуправлять, выторговав себе если не победу, то хотя бы немного времени. США и ЕС будет не до путливой мелочевки, надо будет срочно решать головоломку, исключая Турцию из НАТО и охлаждая раскалившийся котел. Но это не значит, что Путло не успеет что-нибудь метнуть исподтишка. Он готовится, он хочет.

Пацанские понты никто не отменял, и эксперты, оценивающие разговорчики Путина о ядерных ударах и новых бункерах как "речи понтореза", отчасти правы. Но лишь отчасти. Ким Чен Ын в случае осознания своего неминуемого конца швырнет ракетку обязательно. А Путин и товарищ Ын – красно-коричневые близняшки из одного марксистско-сталинского спец-помёта. Так что вундервафельный бред – это сигнал для всего мира: "Даже не вздумайте к нам соваться. Мы вам не Беларусь, хотя ее тоже не отдадим. Но у нас Тихановских не будет, а если и будут, то назначенные нами же, для умного голосования и умного управления оппозиционно булькающим коллектором. Проживем без ваших западных ценностей. У нас есть человек и есть его права, и этого человека вы знаете. Не бесите его, не доводите до входа в новейший бункер…"

Джо Байдену придется либо заняться этим пациентом вплотную, признав путинское государство террористическим и введя против него тотальные санкции с отключением от SWIFT и глобальным эмбарго – вплоть до разрыва дипотношений и заморозки всех счетов, либо стать очередным сообщником в процессе циничного полит-троллинга, которым кремлятина успешно занимается вот уже два десятка лет. Вы чувствуете, как бандосы троллят американцев? Вот вам поездка в ядерный Саров, где можно помолиться на царь-бомбу и разбить плешью пару старинных икон, а вот анонс пресс-конференции 17 декабря, на которой вождище растопчет железными пынеходами ваши радужные демократические ценности вкупе с результатами выборов. Такого дерзкого троллинга вы еще не видели. Прямое включение из бункера, все резинки в трусах готовы лопнуть от напряжения, работают все радиостанции, звенит мудями вся пынеходная рать! Вот она, стоит навытяжку перед глумливым блатным кривлякой, питающим безумную надежду на то, что коллегия выборщиков проголосует за Трампа, что "игра продолжается и она не проиграна, а в противном случае – у нас всегда найдется ядерный туз в рукаве".

Будет Трамп – Путин будет гадить, будет Байден – Путин отправит в рай половину населения России. Небогатый выбор для перепуганных россиян. И умрут они обязательно: не от ковида, так от страха. Потому что Хам-гегемон давно победил, и все, на что он способен – это убивать или просто сдохнуть.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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