Подорожание проезда и штрафы за летнюю «резину»: что изменится с 1 декабря 10 28.11.2020, 15:09

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«Новшества», которые ударят по кошелькам белорусов.

С 1 декабря в Беларуси вырастут некоторые пенсии (при этом реальные выплаты по-прежнему падают), подорожают сигареты. С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (13,5 рубля) за езду на автомобиле с летними шинами. В конце декабря власти должны решить вопрос с ценами на некоторые социально значимые товары, среди которых хлеб, мясо, сыр, молоко, сахар. А в регионах уже начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном автомобильном общественном транспорте и, скорее всего, в начале декабря остальные области тоже повысят.

Портал tut.by составил подборку изменений декабря, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Реальные пенсии продолжают падать

С 1 декабря в Беларуси повысят трудовые пенсии — в среднем на 5,4%. Средняя трудовая пенсия должна вырасти до 483 рублей. В Минтруда ранее пояснили, кто сможет получить прибавку к пенсии с декабря, а кто — нет (и почему). Напомним, в октябре (на 0,6% к сентябрю) и сентябре (на 0,9% к августу) в Беларуси упали реальные пенсии, их рассчитывают с поправкой на инфляцию. А по среднему размеру пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и странам Балтии.

Подорожает проезд в общественном транспорте

В Гродненской и Гомельской областях с 29 ноября повышают стоимость проезда в городском общественном и пригородном автомобильном транспорте. К примеру, талончик в автобусах и троллейбусах подорожает с 60 до 70 копеек. Проезд в скоростных автобусах с 29 ноября будет стоить 80 копеек. Вырастет также стоимость проездных.

Напомним, в предыдущие годы после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе подобное решение принимали и в остальных областях. Поэтому большая вероятность, что в ближайшее время — в первых числах декабря — проезд подорожает и в других регионах.

Стоимость проезда также может вырасти и в Минске.

Могут оштрафовать за летнюю «резину»

С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (13,5 рубля) за езду на автомобиле с летними шинами. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).

Подорожают некоторые сигареты

С 1 декабря в Беларуси дорожают некоторые сигареты, сообщает Министерство по налогам и сборам. Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. Цены повысят Гродненская табачная фабрика «Неман», компания «Табак-Инвест», «Беларусьторг». «Интер Тобакко», как и «Энерго Оил», не планируют повышать стоимость сигарет с 1 декабря.

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