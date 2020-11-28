Психологи раскрыли секрет счастливой семейной жизни 28.11.2020, 19:01

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Американские специалисты пришли к выводу, что счастливые романтические пары имеют ряд схожих психологических черт.

Работа опубликована в Journal of Contextual Behavioral Science. Ученые из Рочестерского университета (США) изучили результаты 174 исследований, посвященных романтическим и семейным отношениям, в поисках ответа на вопрос, есть ли схожие черты у счастливых пар и если да, то какие. Всего в исследовании, таким образом, участвовали 43 952 человека. Гипотезой стало изучение влияния психологической гибкости на динамику и характер романтической и семейной взаимосвязи, пишет Naked.

Психологическая гибкость включает следующие параметры: открытость новому опыту (как положительному, так и отрицательному) и принятие его вне зависимости от сложности получения; осознанное и внимательное отношение к настоящему моменту в повседневной жизни; отсутствие «застревания» на мыслях и эмоциях; умение поддерживать постоянный контакт с внутренними ценностями, независимо от того, насколько труден текущий момент; упорство в планомерном достижении намеченной цели и умение взглянуть на вещи со стороны.

Противоположное качество — негибкость — характеризуется обратными свойствами: избегание сложных мыслей, чувств и переживаний; легкомысленное и невнимательное отношение к моментам повседневной жизни; «зацикливание» на негативных мыслях и чувствах, самообвинение и чувство стыда за собственные сложные эмоции или мысли; потеря внутренних ориентиров под влиянием стресса и неспособность идти к намеченной цели из-за трудностей и переживаний.

Надо сказать, что психологическую негибкость специалисты также считают причиной развития многих психопатологий или усугубления последних. Проанализировав результаты предыдущих исследований, ученые из США пришли к выводу, что семейные пары, которые чувствовали себя счастливыми в детско-родительских отношениях, отличались обоюдной психологической гибкостью. Они имели более широкие взгляды на воспитание детей, не придерживаясь какой-то единой стратегии. У них наблюдалось меньше случаев резких и негативных стратегий воспитания, их семьи были более сплоченными, а дети испытывали меньший стресс.

Семьи, в которых присутствовала негибкость со стороны партнеров, чувствовали меньшее удовлетворение отношениями (в том числе сексуальное) с обеих сторон. У них оказалась снижена эмоциональная поддержка, и они переживали более интенсивные конфликты, связанные с физической агрессией, чрезмерным стремлением к привязанности или, напротив, избеганием таковой.

Исследования также показали, что наиболее эффективными способами поддержания благоприятных взаимоотношений между сексуальными партнерами были внимательное и осознанное наблюдение за отношением и чувствами второй половины, а также решение проблем путем разговоров. Хорошим подспорьем в этом, как показало одно из исследований тех же психологов, было обсуждение взаимоотношений пар из различных художественных фильмов. Специалисты даже порекомендовали для этого некоторые киноленты: «Унесенные ветром», «История любви», «Дьявол носит Prada», «Смешная девчонка» и «Отец невесты».

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