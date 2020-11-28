Эхо «Лошарика» 4 Александр Коваленко

28.11.2020, 19:48

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Фото: ЕРА

Каким же все-таки выгодным становится коронавирус для российских силовиков.

Итак, намедни стало известно, что в Москве, якобы от COVID-19, скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, герой РФ, вице-адмирал Алексей Буриличев.

Собственно, тяжелая утрата для всей тоталитарно-милитарной системы России, такие люди уходят, и следовало бы по этому поводу поскорбеть, если бы ни одно "НО".

Мало кто знает, но Алексей Буриличев руководил одним из самых секретных структурных подразделений Министерства обороны — Главным управлением глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ. В задачи данной структуры входит совмещение с гидрографическими исследованиями (изучение рельефа дна, подводных течений и т.д.) и военных операции на больших глубинах, проведение разведки и диверсий.

Именно к ГУГИ был приписан печально известный подводный объект проекта 10831 АС-12 "Лошарик", на котором в 2019 году произошло ЧП с многочисленными титулованными жертвами.

Факт в том, что при СССР субмарины подобные АС-12 проводили минирование морских и подводных объектов стран НАТО. После распада Союза Россия продолжила такую практику и в 1991 году была проведена операция по минированию пяти норвежских нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского моря. Тогда эту операцию провели при помощи малой субмарины "Тритон-2" и "гидрографического" судна ГС-301, представлявшего собой на самом деле специальное разведывательное судно.

На протяжении всего постсоветского периода Россия регулярно осуществляла посредством своих субмарин диверсионные действия и операции по минированию иностранных объектов.

Но в 2019 году на "Лошарике" происходит ЧП, а именно, если верить официальным данным, возгорание в аккумуляторном отсеке, после чего выживших в этом аду направляют на лечение в… отделение радиологии, а 14 погибших офицеров-подводников было решено захоронить в Санкт-Петербурге без посторонних глаз — тайно.

И вот, год спустя, от "коронавируса" умирает Алексей Буриличев, унося с собой в могилу правду о том, что произошло на атомной подводной лодке АС-12 и, с какой миссией она бороздила тогда воды Баренцева моря. Да и в принципе, какие миссии данная субмарина выполняла на протяжении всего своего существования.

Каким же все-таки выгодным становится коронавирус для российских силовиков, желающих подчистить "неудобные" ряды. Или на самом деле все намного проще, и эти ряды косит полученная в экстремальных условиях доза радиации.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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