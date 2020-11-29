В Беларуси проходит Марш соседей (Онлайн)
- 29.11.2020, 12:04
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На Марш вышли десятки тысяч протестующих в самых разных частях Минска.
Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на традиционный воскресный Марш.
«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу, чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом.
Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!
Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестного Марша.
13:49 Автомобилисты приветствуют протестующих!
13:45Столичная Грушевка собирается в одну большую колонну
13:42 В центре Минска люди перекрыли дорогу.
13:34 Где-то в Минске идет огромная колонна по улице!
13:33 Около 10 карателей пытаются содрать с парня БЧБ-флаг. Не получается!
13:29 Партизанский проспект в Минске прямо сейчас.
13:28В Лошице сегодня очень шумно!
13:26 «Лукашенко в автозак!» — скандирует одна из многих колонн протестующих в Минске.
13:23 На улице Захарова идет очень много людей.
13:23 Много людей также маршируют в Каменной горке.
13:21Протестующих в Минске становится только больше.
13:16 Тысячи протестующих минчан в минском Уручье!
13:11 Район улицы Розы Люксембург.
13:08 Уручье снова на высоте! В это воскресенье снова вышло очень много людей.
13:06 Марш на улице Филимонова в Минске.
12:59 Малиновка задает ритм!
12:51 Марш в Дзержинске. Люди гуляют под бело-красно-белыми зонтиками.
12:51 Юго-Запад вдохновляет!
12:50 Золотая горка марширует под флагом своего района!
12:49 Большое количество людей вышло на марш в Уручье.
12:48 Цепь солидарности выстроилась возле кинотеатра Беларусь в Минске.
12:44 Минчане движутся в центр города по проезжей части!
12:39 В ЖК Магистр развернули большой бело-красно-белый флаг!
12:35 В другом микрорайоне собралась колонна еще больше!
12:31 Колонна в одном из микрорайонов Минска мирно марширует.
12:29 Жодинцы традиционно собираются возле ТЦ Green.
12:21Микрорайон Сокол встречает соседей. Знаменитая красавица-невеста тоже тут!
12:20 "Герои не умирают!" - Выходят Боровляны.
12:19 Одна из колонн уже сформировалась в Минске.
12:19 Минск тоже выходит.
12:14Новополцк начинает выходить, несмотря на снег.
12:08 Фаниполь тоже вышел!
11:59 Мозырь также выходит на протест.
11:52 Заславль скандирует: «Беларусь, вставай, дадим ментам проср*ться».
11:51 Ратомка также выходит.
11:39 Заславье уже вышло на воскресную акцию.
11:36 Дзержинск к Маршу уже готов.
11:16 В Минске районы начали выходить на акцию протеста.
11:15 В Гродно протестующие выстроились в цепь солидарности.