В Беларуси проходит Марш соседей (Онлайн) 29.11.2020, 12:04

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Архивное фото onliner.by

На Марш вышли десятки тысяч протестующих в самых разных частях Минска.

Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на традиционный воскресный Марш.

«Сегодня в 12:00 состоится Марш соседей , который начнется прямо в наших дворах! К 12:30 мы стекаемся к точкам, удобным всему кварталу, чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом.

Зовите соседей! Одевайтесь тепло. Обсуждайте подходящие маршруты в голове колонны или координируйтесь заранее, будьте мобильными!

Воскресенье, 12:00, ваши дворы по всей Беларуси!» — обратились независимые Telegram-каналы к белорусам.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестного Марша.

13:49 Автомобилисты приветствуют протестующих!

13:45Столичная Грушевка собирается в одну большую колонну

13:42 В центре Минска люди перекрыли дорогу.

13:34 Где-то в Минске идет огромная колонна по улице!

13:33 Около 10 карателей пытаются содрать с парня БЧБ-флаг. Не получается!

13:29 Партизанский проспект в Минске прямо сейчас.

13:28В Лошице сегодня очень шумно!

13:26 «Лукашенко в автозак!» — скандирует одна из многих колонн протестующих в Минске.

13:23 На улице Захарова идет очень много людей.

13:23 Много людей также маршируют в Каменной горке.

13:21Протестующих в Минске становится только больше.

13:16 Тысячи протестующих минчан в минском Уручье!

13:11 Район улицы Розы Люксембург.

13:08 Уручье снова на высоте! В это воскресенье снова вышло очень много людей.

13:06 Марш на улице Филимонова в Минске.

12:59 Малиновка задает ритм!

12:51 Марш в Дзержинске. Люди гуляют под бело-красно-белыми зонтиками.

12:51 Юго-Запад вдохновляет!

12:50 Золотая горка марширует под флагом своего района!

12:49 Большое количество людей вышло на марш в Уручье.

12:48 Цепь солидарности выстроилась возле кинотеатра Беларусь в Минске.

12:44 Минчане движутся в центр города по проезжей части!

12:39 В ЖК Магистр развернули большой бело-красно-белый флаг!

12:35 В другом микрорайоне собралась колонна еще больше!

12:31 Колонна в одном из микрорайонов Минска мирно марширует.

12:29 Жодинцы традиционно собираются возле ТЦ Green.

12:21Микрорайон Сокол встречает соседей. Знаменитая красавица-невеста тоже тут!

12:20 "Герои не умирают!" - Выходят Боровляны.

12:19 Одна из колонн уже сформировалась в Минске.

12:19 Минск тоже выходит.

12:14Новополцк начинает выходить, несмотря на снег.

12:08 Фаниполь тоже вышел!

Фото: nn.by

11:59 Мозырь также выходит на протест.

11:52 Заславль скандирует: «Беларусь, вставай, дадим ментам проср*ться».

11:51 Ратомка также выходит.

11:39 Заславье уже вышло на воскресную акцию.

11:36 Дзержинск к Маршу уже готов.

11:16 В Минске районы начали выходить на акцию протеста.

11:15 В Гродно протестующие выстроились в цепь солидарности.

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