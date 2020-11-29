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В Индонезии началось извержение вулкана

  • 29.11.2020, 17:33
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В Индонезии началось извержение вулкана

Над страной частично запретили полеты.

В воскресенье, 29 ноября, произошло извержение вулкана Левотоло в Индонезии, он выбросил в воздух четырехкилометровый столб дыма и пепла. Об этом сообщает RTL.

Извержение не причинило никаких повреждений, о жертвах не сообщается. Однако власти Индонезии призвали граждан, которые проживают в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.

Видео извержения опубликовал в Twitter Disclose.tv.

В Индонезии расположено около 130 действующих вулканов. 10 августа в Индонезии зафиксировали извержение вулкана Синабун.


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