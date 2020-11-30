В Жодино в выходные прошли многочисленные акции

В Жодино в выходные прошли многочисленные акции1
- 30.11.2020, 11:49
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Вся Беларусь требует отставки узурпатора.
Жодинцы не сдаются и продолжают выходить в знак протеста против избиения мирных демонстрантов и пытки над ними, а также с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, пишет ex-press.by.
В эти выходные в Жодино прошли акции, во время которых горожане выразили свое стремление к свободе и возмущение фальсифицированными выборами, многочисленными задержаниями в стране и в своем городе.
Посмотрите, как это было.
Женщины Жодино вышли на свою традиционную прогулку:
На магистрали несколько раз за выходные выстраивались цепи солидарности:
Жители микрорайона «Научный» утром обнаружили, что их «Табакерка» снова получила окраску, в которой была несколько недель назад:
Прошла в одном из районов городе ярмарка — с чаепитием, лекцией о белорусском языке, с интеллектуальными и детскими играми и конкурсами, обменом книг.
А жители одного из районов записали ролик под музыку национального гимна «Пагоня»:
На жодинской «Площади перемен» снова появился огромный БЧБ-флаг:
Вчера днем в Жодино люди вышли на традиционную воскресную акцию к магазину GREEN. В итоге было задержано около 10 человек.