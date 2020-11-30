В октябре госдолг Беларуси резко пошел вверх 1 30.11.2020, 12:49

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За 10 месяцев 2020 года он вырос на 5,8%.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил $18,1 млрд, увеличившись за январь-октябрь с учетом курсовых разниц на 5,8% ($1 млрд), сообщает interfax.by.

В октябре внешний госдолг вырос на 2,8%, или более чем на $0,5 млрд после снижения на 0,6% в сентябре. В январе-октябре Беларусь привлекла внешние государственные займы на $2 млрд 548,9 млн. На долю размещенных на внешних рынках облигаций приходится $1 млрд 391,5 млн, кредитов правительства и банков России - $505 млн, средств ЕФСР - $500 млн (поступили в октябре – ИФ), Экспортно-импортного банка Китая - $89,7 млн, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - $54,7 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) - $8 млн.

По данным министерства, на погашение внешнего госдолга за отчетный период было направлено $1 млрд 388,2 млн. В том числе выплачено $617,6 млн правительству РФ, $390,7 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $111,6 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил эквивалент 10,2 млрд белорусских рублей, увеличившись с учетом курсовых разниц с начала года на 16,2%, или на Br1,4 млрд. В октябре внутренний госдолг, основной объем которого сформирован в инвалюте, снизился на 2,9% (на Br300 млн) после снижения на 0,9% в сентябре и роста на 8,2% в августе из-за ослабления нацвалюты почти на 9%.

За десять месяцев Минфин разместил на внутреннем рынке гособлигации на $297,6 млн и Br300 млн. Одновременно погашены валютные и рублевые облигации на сумму, эквивалентную $586,9 млн (в том числе в октябре на $117,4 млн) и Br173,5 млн.

Совокупный госдолг страны составил в эквиваленте Br57,9 млрд, увеличившись с начала года на 29,3%, или на Br13,1 млрд. В октябре совокупный долг из-за привлечения средств ЕФСР на $500 млн и с учетом погашения внутренних валютных долгов на сумму более $100 млн вырос на 1,8% (на Br1 млрд) после снижения на 1,6% в сентябре и роста на 8,9% в августе из-за девальвации.

В 2019 году внешний государственный долг Беларуси вырос на 1,4%, до $17,1 млрд (27,1% ВВП) после роста на 1% за 2018 год.

Официальный курс на 30 ноября - Br2,5817/$1.

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