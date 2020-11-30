В Ирландии выпустили виски с кормушками для птиц 2 30.11.2020, 20:25

3,899

Фото: redbreastwhiskey.com

Фотофакт.

Ирландский производитель виски Redbreast объявил о новом глобальном партнерстве с Bird Life International (организация по сохранению птиц) и в рамках проекта выпустил лимитированную серию напитка в футлярах-кормушках. Об этом сообщил журнал The Spirits Business.

Отмечается, что таким образом бренд намерен поддержать птиц в зимнее время. Также 15 евро c каждой проданной бутылки ограниченного выпуска будут пожертвованы в пользу Bird Life International.

Виски Redbreast 12 Year Old доступно для покупки на веб-сайте Redbreast за 60 евро (71 доллар США). Футляр с бутылки можно снять, наполнить кормом для птиц и повесить на улице.

Всего планируется выпустить две тысячи бутылок, но продавать их будут исключительно по предзаказу и не более одной в руки.

Фото: redbreastwhiskey.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».