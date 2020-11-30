О лучших людях Беларуси
- 30.11.2020, 23:17
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Бабушки и дедушки, вы стали родными для всей нашей страны.
"Когда говорят о революциях и протестах, перед глазами обычно возникают образы молодых и безбашенных, не обремененных детьми и обязательствами людей, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Какой глубины проблему в нашем обществе умудрился создать режим, если на улицах пожилые люди?
Бабушки и дедушки видят то, что происходит в нашей родной Беларуси. Они не понаслышке знают результаты работы машины смерти в годы советских репрессий, холокоста, фашизма во всех его формах и проявлениях.
Каждый день, а наиболее ярко каждый понедельник идут защищать своих внуков.
Наши седые герои, отстаивая право на будущее молодых поколений, рискуют собой.
Бабушки и дедушки, Вы стали родными для всей нашей страны.
Наше сердце замирает, когда мы видим, как Вас окружает зверье.
Мы гордимся, когда Вы несмотря ни на что пробиваетесь к запланированной точке маршрута. Мы плачем, когда Вас забирает скорая.
Мы взрослеем, когда понимаем, что именно сейчас тот момент, когда новые поколения должны стать с Вами плечом к плечу, чтобы очистить страну от скверны.
Лучшие люди лучшей страны! Жыве Беларусь!"