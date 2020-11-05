Культовый садовый гном отправится в космос 2 5.11.2020, 17:30

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фотО: «Популярная механика»

Запуск ракетысостоится 16 ноября на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Глава компании по разработке видеоигр Valve Гейб Ньюэлл планирует отправить в космос титанового садового гнома, пишет «Популярная механика».

В культовой игре, выпущенной Valve, Half-Life 2: Episode Two, чтобы получить одно из самых сложных достижений — «Маленький космонавт» — нужно пронести садового гнома по имени Чомски через всю игру и поместить внутрь космической ракеты. Повторить игровой подвиг в реальной жизни — не основная причина, по которой Ньюэлл планирует запустить гнома в космос. Гном поможет инженерам проектировать ракеты.

Фигурка сначала прибудет в Новую Зеландию, где ученые-ракетчики из компании Rocket Lab собираются запустить ракету-носитель Electron. В нее поместят гнома для тестирования новой технологии 3D-печати.

Дело в том, что гном Чомски — не простая фигурка. Он смоделирован и напечатан из титана компанией Weta Workshop. Совместный проект создан для проверки прочности новой технологии 3D-печати, которую, возможно, будут использовать в будущем для создания компонентов космических кораблей.

Гейб Ньюэлл также пообещал пожертвовать деньги на благотворительность: по одному доллару на каждого зрителя, который будет смотреть трансляцию запуска. Собранные средства пойдут в отделение интенсивной терапии детской больницы Starship — это самая крупная детская больница в Новой Зеландии.

Запуск ракеты будет транслироваться в прямом эфире на сайте Rocket Lab.

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