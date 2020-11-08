В понедельник днем будет до +9 градусов
- 8.11.2020, 19:10
- 1,418
В отдельных районах Беларуси завтра ожидается туман.
Ночью и утром 9 ноября местами по республике ожидается туман, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В течение дня будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов тепла, по северу - от 0 до минус 2, днем ожидается 3-9 градусов выше нуля.