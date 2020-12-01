Азербайджан взял под контроль Лачинский район Нагорного Карабаха 1.12.2020, 8:05

Ранее Баку занял Агдамский и Кельбаджарский районы.

Подразделения азербайджанской армии вступили в Лачинский район Нагорного Карабаха, который перешел под контроль Баку в соответствии с соглашением об окончании военных действий в регионе. Об этом в ночь на вторник, 1 декабря, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

На опубликованном YouTube-видео видно, как колонна военной техники, в том числе танк с азербайджанским флагом медленно движется по ночной дороге. По сообщению агентства AFP, колонну сопровождали российские военные. Ранее, 20 и 25 ноября, азербайджанские части заняли Агдамский и Кельбаджарский районы в Нагорном Карабахе. Перед этим местность покинули все населявшие ее армяне, многие из них перед уходом разрушали и поджигали свои дома.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Военный конфликт за спорные территории в Нагорном Карабахе, с 1990-х годов находившихся под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и армией самопровозглашенной НКР. Бои продлились шесть недель, а 9 ноября при участии России Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над тремя районами региона: Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Политический кризис в Армении

После того, как было обнародовано соглашение о прекращении огня, в Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении. Были задержаны представители оппозиции. Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку, однако свои посты покинули многие министры возглавляемого им кабинета. Президент Армении Армен Саркисян призвал к формированию нового правительства национального доверия.

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