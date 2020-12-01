УЕФА призвали разорвать контракт с «Газпромом» из-за выходки российских пропагандистов 21 1.12.2020, 15:47

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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

Британское издание The Times обвинило российский телеканал НТВ в расизме.

Также издание призывает Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией «Газпром», которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира — Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает «Радио Свобода».

СМИ обратило внимание на то, что в минувшие выходные в программе НТВ «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном появилась, как утверждается, «расистская» пародия на экс-президента США Барака Обаму. В материале The Times отмечается, что актриса в образе Обамы, лицо которой было измазано темной краской, пела некогда популярный в России поп-хит «Я шоколадный заяц», президентство Обамы было названо «темной стороной» американской истории, а ведущий Кеосаян, беседуя с якобы бывшим лидером США, заявил, что в России его могут принять за цыганку.

«Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом», — пишет британское СМИ и приводит комментарий представителя международной организации Fare, которая вместе с УЕФА ведет антирасистскую кампанию. «Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, «Газпром» должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится», — заявил представитель Fare.

Отдельно The Times отмечает, что ведущий «Международной пилорамы» является мужем Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today, «финансируемого Кремлем», и что именно Симоньян пишет для программы сценарии. «За один эфир супруги получают около пяти миллионов рублей», — утверждает британское издание.

В конце материала The Times обращает внимание на то, что согласно последнему социологическому опросу «Левада-Центра», 28 процентов россиян считают, что чернокожим людям следует запретить въезд в страну.

В компании «Газпром» отказались комментировать статью в The Times, в УЕФА на запрос издания пока не ответили, а Маргарита Симоньян написала в своем твиттере, что ее муж, «как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, регулярно шутит в эфире над своим большим этническим носом и своей принадлежностью к черным». Симоньян призвала британских журналистов «погуглить, какие этнические группы называют «черными» в России».

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