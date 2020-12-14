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«Красный на белом — это наш цвет»

  • 14.12.2020, 11:19
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«Красный на белом — это наш цвет»

В Гродно открыли выставку «Жыве Беларусь!».

Экспозицию в белом и красном цветах открыли в гродненском Центре городской жизни 10 декабря. Автор выставки — художница Валентина Шоба, пишет «Радыё Свабода».

Выставку устроили в рамках проекта «Культпротест-2020».

«Мы себе позволили красный дать по белому. Это свобода. Мы пока пытаемся быть свободными… Красное на белом — это красиво. Красный на белом — это наш цвет. Белого больше, красный посередине», — сделала вступление к выставке организатор Ирина Варкулевич.

Первая и основная картина выставки — «Власть тьмы». Ее художница написала 5 лет назад, когда шла война в Украине. С этой картиной она выиграла престижную французскую премию Тейлора в Париже в 2015 году.

«Война — это всегда война. А мы на войне, как бы нам ни не хотелось быть на ней. Это работа про то, что за лозунгами «За свободу!», «За веру!» очень прикольно развязать войну», — рассказала Валентина Шоба.

Остальные произведения она создавала в соответствии с этим первым.

Красное — живое. Оно должно жить и победить… Это такое глубинное все. Я же умею заворожить… Мы же все равно победим. Мы никуда не денемся. Ведь это невозможно, чтобы против природы, внутренней чистоты нашей нации и наших людей… Недаром мы белорусы, потому что мы чистые, мы светлые люди. С природой нельзя шутить. Такое отношение к человеку — против любой природы. Человек не рожден, чтобы издеваться друг над другом, убивать. Мы рождены для радости», — говорит Валентина Шоба.

Выставка будет работать в течение декабря.

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