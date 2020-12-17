Путин объяснил, почему отказался прививаться российской вакциной от COVID-19 13 17.12.2020, 13:54

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Фото: Getty Images

Глава Кремля прислушался к рекомендациям специалистов.

Президент России Владимир Путин пока не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, так как прислушивается к рекомендациям специалистов. Об этом глава российского государства заявил в ходе большой пресс-конференции, сообщает РБК.

«Пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов.

«Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов», — сказал Путин.

В конце ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что массовая прививочная кампания еще не началась, а в испытаниях вакцины глава государства участвовать не имеет права.

«В качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно», — сказал тогда Песков.

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