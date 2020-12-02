Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах
- 2.12.2020, 20:23
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Держатели карты будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки.
Компания Visa совместно со стартапом BlockFi выпускает кредитную карту с кэшбком в биткоинах. Об этом пишет Bloomberg.
Держатели Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки . Также владельцы карт получат гарантированную сумму в биткоинах в эквиваленте $250, если оплатят покупки на $3000 в первые три месяца пользования картой.
Эмитентом кредитной карты станет Evolve Bank & Trust. Стоимость обслуживания карты составит $200 в год.
Это уже третий крупный проект Visa, связанный с картами и криптовалютой. В феврале 2020 года Visa запустила совместный проект со стартапом Fold по выпуску дебетовых карт с кэшбеком в критповалютах.
В 2018 году Visa судилась с обменником криптовалют Cоinbase Inc из-за использования своих карт. В результате спора, компании создали Cоinbase Card, с помощью которой пользователи получили возможность расплачиваться биткоинами, используя эту специальную дебетовую карту Visa.