Изменения в транспортном налоге: что нужно знать каждому водителю в Беларуси 11 23.12.2020, 14:35

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Новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс на 2021 год.

О том, что в дорожном сборе надо что-то менять, власти говорят не первый год. И сейчас, похоже, пришли к окончательному варианту. Госпошлину заменят налогом, отвяжут от техосмотра, но платить его придется всем без исключения автовладельцам.

Как изменятся платежи, кому дадут скидки и как к новшеству относятся барановичские автомобилисты, узнала Intex-press.

Планируется, что транспортный налог придет на смену госпошлине за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (дорожного сбора) с 1 января 2021 года. С прохождением техосмотра новый налог никак связан не будет.

Новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс на 2021 год.

Кто будет платить

Транспортный налог будут солидарно уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. То есть платеж придется вносить физлицам и организациям, причем независимо от того, участвует авто в дорожном движении или нет.

Не будут признаваться объектами налогообложения транспортные средства, выпущенные не позднее 1991 года или те, сведения о годе выпуска которых отсутствуют, транспорт соцслужб, медпомощи, до 31 декабря 2025 года – электромобили.

Плательщиками транспортного налога не будут являться республиканские органы госуправления, суды, органы прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы, организации-перевозчики, выполняющие автомобильные перевозки транспортом общего пользования, а также войска и воинские формирования.

От уплаты транспортного налога освобождаются транспортные средства, снятые с учета до

1 июля 2021 года. Это необходимо в том числе для приведения базы учета транспортных средств в актуальное состояние.

Сколько придется платить

Налог будет взиматься исходя из физических параметров транспортного средства (например, для владельцев легковых автомобилей его величина будет зависеть от массы авто, автобусов – от количества посадочных мест). По расчетам Минфина, годовая ставка налога, по сравнению с госпошлиной для физлиц, снизится примерно на 25%, для предприятий – на 15%.

Например, за автомобиль массой до 1,5 тонны ставка налога за год для физлиц составит 61 рубль (сейчас госпошлина за такое авто равна 81 рублю), за авто более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны – 81 рубль.

Если не платить налог, может грозить пеня, исполнительное производство, не исключено и привлечение к административной ответственности за неуплату или неполную уплату суммы налога.

Как надо будет платить

Оплачивать транспортный налог физлицам нужно будет один раз в год. Соответствующие уведомления автовладельцам будет рассылать налоговая инспекция. Они будут приходить ежегодно не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Оплачивать налог надо будет ежегодно не позднее 15 ноября.

Например, извещение об уплате транспортного налога за 2022 год пришлют до 1 сентября 2023 года, срок его оплаты – до 15 ноября 2023 года.

Собранные деньги обещают тратить на ремонт дорог.

Что будет в 2021 году

Следующий год будет переходным. Сумма налога за 2021 год для всех автовладельцев-физлиц составит одну базовую величину (с 1 января, как ожидается, – 29 рублей). Уведомления из налоговой придут до 1 ноября, оплатить налог надо будет не позднее 15 декабря. Это будет авансовый платеж. Его зачтут в 2022 году при уплате налога за 2021 год с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами. Доплату надо будет внести до 15 ноября 2022 года (уведомление придет до 1 сентября).

Льготы и уменьшенный налог

Планируется, что ставки транспортного налога для пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы будут снижены на 50%, для инвалидов III группы – на 25%. Важный момент: у них должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

Местные «советы депутатов» или по их поручению исполнительные и распорядительные органы получат право полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (если транспорт не используется для предпринимательской деятельности).

Автовладельцы, которые уже заплатили дорожный сбор по старой системе, освобождаются от налога на весь период действия разрешения на участие в дорожном движении. Например, если допуск к участию в дорожном движении на основании уплаченной госпошлины действует до 1 апреля 2021 года, то за январь – март налог насчитывать не будут.

Что говорят автовладельцы

Некоторые барановичские автомобилисты говорят, что новшество их особо не волнует.

– Я и так платил дорожный сбор, так как машину использую каждый день. Так что лично для меня ничего кардинально не изменится, – говорит Александр Скворцов, автолюбитель с 20-летним стажем.

Другие отмечают, что в введении транспортного налога есть плюсы: он будет ниже, чем гос-

пошлина, и платеж наконец-то «отвяжут» от техосмотра.

– Сейчас в стране мало кто проходит техосмотр из-за этой пошлины. А это ведь сказывается на безопасности дорожного движения, – поясняет свое мнение водитель Алексей Новиков.

По подсчетам УП «Белтехосмотр», за январь – октябрь текущего года всего около 14% зарегистрированных в стране транспортных средств проходит техосмотр. Падение этого показателя наблюдается с 2015 года – через год после введения госпошлины на допуск транспорта к участию в дорожном движении.

А главный минус транспортного налога, по мнению автомобилистов, – в том, что его размер не зависит от того, участвует авто в дорожном движении или нет.

– Это крайне несправедливо. Кто-то ездит каждый день, а у кого-то машина всю зиму в гараже стоит. А платить придется одинаково, – говорит автомобилист Олег Степанищев.

А водитель Павел рассказывает, что сильно не вдавался в подробности нового налога, но считает, что «всеми этими манипуляциями власти пытаются в очередной раз залезть в карман белорусов».

– Пытались взять деньги через госпошлину – не получилось. Сейчас придумали новый способ, чтобы никто не отвертелся. Не удивлюсь, если скоро налог и для пешеходов введут, они же тоже участники дорожного движения, – говорит мужчина.

Какие еще варианты рассматривали и что с ними не так

Привязать сбор к добровольному страхованию транспорта. Но это могло привести к тому, что автовладельцы перестали бы страховать свой транспорт;

включить сбор в стоимость топлива. Это вызвало бы рост почти всех цен, особенно негативно сказалось бы на сельхозорганизациях. К тому же пришлось бы вернуть средства тем, кто уже заплатил сбор и вынужден покупать подорожавшее топливо;

сделать отдельным платежом и разрешить автовладельцам оплачивать его по принципу «сколько ездишь – за столько платишь». Контролировать оплату собирались автоматически с помощью фотофиксации. Для внедрения такой системы нужны деньги и время. Не исключено, что именно из-за этого такой вариант не приняли.

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