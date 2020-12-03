Новые злоключения российской вакцины «Спутник V» 1 Марк Крутов, «Радио Свобода»

3.12.2020, 14:41

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Израиль не дает добро.

В конце ноября российские государственные СМИ опубликовали новость о том, что Израиль намерен закупить в России 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Тем не менее, Минздрав Израиля до сих пор не дал разрешения на ее использование, и теперь эта партия российской вакцины может быть выкуплена арабскими странами для распространения в Палестинской автономии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Путина на переговорах в Москве, 30 января 2020 года

Все основные участники "гонки вакцин" близки к завершению третьей фазы клинических испытаний, либо уже закончили ее и по ускоренной процедуре регистрируют свои вакцины в различных странах мира. 2 декабря Великобритания одобрила использование вакцины компании Pfizer. В России, где до недавнего времени ежедневно регистрировали новые рекорды числа заражений коронавирусом, Владимир Путин в этот же день поручил начать "масштабную вакцинацию" российской вакциной "Спутник V".

По словам российского президента, в России произведено уже порядка 2 миллионов доз вакцины – поэтому, вероятно, Владимир Путин и уточнил во время своего выступления, что пока речь идет о "масштабной", а не о "массовой" вакцинации. Проблемы с быстрым выпуском большого количества "Спутника V" Путин признавал и сам: в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном он просил его о помощи с производством вакцины.

Александр Гинцбург, директор Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, демонстрирует разработанную центром вакцину от коронавируса "Спутник V"

У "Спутника" есть проблемы не только с нехваткой производственных мощностей, но и с продвижением за рубежом. Вакцина подвергается критике за сравнительно низкое число участников испытаний и за то, что была зарегистрирована в России даже не во время, а еще до начала их третьей фазы. Европейский союз отказался вносить "Спутник V" в план вакцинации, а Европейское агентство лекарственных средств не стало ее регистрировать. Впрочем, в Европе у "Спутника" есть и союзники: в первую очередь, Венгрия и ее президент Виктор Орбан. 30 ноября официальный представитель Еврокомиссии пояснил, что несмотря на отсутствие регистрации Венгрия сможет использовать российскую вакцину в рамках объявленного в стране чрезвычайного положения.

Пока в списке государств, которые, возможно, будут покупать или производить у себя "Спутник V" – Индия, несколько стран Южной Америки, включая Мексику; идут переговоры с Южной Кореей. Российский фонд прямых инвестиций еще в сентябре публиковал список из 40 стран, правда, оговариваясь, что речь идет лишь о "заинтересованности" "Спутником". В их числе – Венесуэла, Алжир, Нигерия, несколько постсоветских государств.

В числе стран, которые, как следует из заголовков российских СМИ, уже заказали "Спутник V", есть и Израиль. Из текста сообщений, впрочем, следует, что 1,5 миллиона доз вакцины заказало не правительство страны, а частная клиника "Адаса Эйн-Керем", имеющая филиал в Сколкове и участвовавшая в клинических исследованиях "Спутника". Несмотря на то, что вопрос о возможном приобретении российской вакцины обсуждался во время телефонного разговора Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Министерство здравоохранения Израиля уже две недели не выдает разрешение на ее использование. Генеральный директор "Адасы" Зеэв Ротштейн 1 декабря фактически повторил мысль Виктора Орбана, сказав, что израильские чиновники не регистрируют "Спутник" "по политическим причинам".

Зеев Ротштейн (слева) и Биньямин Нетаньяху посещают раненых израильских солдат в клинике "Адаса"

По словам Ротштейна, купленную его клиникой российскую вакцину "в конце концов получит Палестинская администрация, а не граждане Израиля". По данным журналистов израильского телеканала "Кан-11", клиника "Адаса" уже ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о продаже 1,5 миллион "Спутника" этой стране, которая впоследствии будет бесплатно распространять вакцину в арабских странах третьего мира, а также в Палестинской автономии. При этом власти автономии напрямую обсуждают с российскими чиновниками возможную покупку вакцины и даже ее производство, хотя для импорта "Спутника", отмечает посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, также потребуется разрешение израильского Министерства здравоохранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил о намерениях купить для вакцинирования израильтян "миллионы" доз вакцины британской компании AstraZeneca (из-за подозрительных осложнений у одного из добровольцев ее клинические исследования приостанавливались, из-за чего эта вакцина до сих пор не зарегистрирована даже в самой Великобритании); о "соглашении" с компанией Pfizer о приобретении 8 миллионов доз ее вакцины (израильские журналисты утверждают, что речь идет лишь о "намерениях" и поставки пока не гарантированы, хотя Израиль и обязался заплатить Pfizer возвращаемую в случае неисполнения контракта сумму в 36,5 млн долларов), а также о переговорах с американской компанией Novavax, вакцина которой еще находится на 3 фазе испытаний. В июне 2020 года правительство Израиля также заключило договор с американской компанией Moderna – не дожидаясь, пока она закончит испытания своей вакцины. По мнению наблюдателей, это позволило Израилю оказаться одним из первых в "очереди" на ее поставки, которые могут начаться уже в январе 2021 года. В Израиле продолжается и разработка собственной вакцины от коронавируса. В начале декабря начинается второй этап ее клинических испытаний.

Что касается "Спутника V", то глава "Адасы" Зеэв Ротштейн с самого начала эпопеи с российской вакциной предполагал, что она не будет зарегистрирована министерством здравоохранения Израиля, – рассказывает Радио Свобода Евгений Финкель, главный редактор сайта newsru.co.il:

"Около месяца назад генеральный директор медицинского центра "Адаса", профессор Зеев Ротштейн заявил, что не купил, а заказал полтора миллиона доз вакцины "Спутник V", и что в ближайшее время он подаст в Министерство здравоохранения Израиля заявку с просьбой предоставить "Адасе" разрешение давать эту вакцину израильтянам в том случае, если третий этап испытаний вакцины в России завершится успешно. При этом он говорил, что если Минздрав не даст "Адасе" разрешение применять вакцину на израильтянах, то он найдет, что с ней делать "в разных точках мира", упоминал Палестинскую автономию и намекал на другие страны Ближневосточного региона. Важно отметить, что московский филиал "Адасы" принимал участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V", поэтому Ротштейн может говорить о своей личной уверенности в надежности этой вакцины, не вдаваясь при этом в подробности по поводу того, на чем эта его личная уверенность основана. Теперь он жалуется на то, что Минздрав Израиля игнорирует его заявку на закупку вакцины в России. По его версии, тут есть некие политические причины, хотя мне видится, что, скорее всего, причины иные. Мы, кстати, на этой неделе обращались в Минздрав, чтобы узнать, на каком этапе находится рассмотрение заявки Ротштейна, и Минздрав отказался комментировать этот вопрос, сославшись на "секретность и деликатность" этой темы, хотя пару недель назад и Кремль, и израильские СМИ сообщали, что Путин обсуждал с Нетаньяху перспективы сотрудничества по российской вакцине.

Рынок в Иерусалиме во время второго локдауна, накануне праздника Йом-Кипур, 25 сентября 2020 года

В вопросах фармакологии Минздрав Израиля обычно следует рекомендациям американских и европейских регуляторов, как наиболее надежных. В России протоколы менее строгие. Поспешность и политизированность решений Москвы по "Спутнику" мне представляется очевидной. Может ли быть "Спутник" хорошей вакциной? Я думаю, что может, но вряд ли Израиль станет закупать вакцину в России при таком высоком уровне конкуренции. Я думаю, что Ротштейн этого не может не понимать".

По словам Евгения Финкеля, клиника "Адаса", заключившая договор с Россией на поставку 1,5 миллионов доз "Спутника", последние годы находится в состоянии финансового кризиса:

"Зеэв Ротштейн – очень известный человек. Он многие годы был на руководящих должностях в медицинском центре "Шиба" в Тель-Ашомере, имеет репутацию "жесткого эффективного менеджера", как сейчас любят говорить. Четыре года назад он возглавил иерусалимский частный медицинский центр "Адаса", находившийся в состоянии глубокого финансового кризиса. "Адаса" по-прежнему в очень тяжелой финансовой ситуации. Зарубежные проекты, в том числе в России, это один из путей спасения для нее, потому что израильская медицина, действительно, высококлассная и современная, востребована в мире. Ротштейн не раз бывал в Москве, и два года назад был запущен проект под названием "Адаса в Москве", вернее, в Сколкове. Насколько я понимаю, основная специализация московского филиала клиники – онкология. Но этот центр занимается и другими вопросами, и он был вовлечен в процесс тестирования российской вакцины против коронавируса. Понятно, что Ротштейн надеется на процветание "Адасы" в Москве, и думаю, что его затея с российской вакциной – это такой способ дружить с властями России.

Затея с российской вакциной – это такой способ дружить с властями России

Он выступил в данной ситуации как уважаемый иностранный профессионал, оказывающий пиар-услуги по продвижению российской вакцины за рубежом. Дал громкие заголовки, и это уже немало. Кстати, он недавно говорил, что собирается открывать филиал "Адасы" в Эмиратах, кадры у него там не только русскоязычные, но и арабоязычные. В общем, он крепко связан с Россией, а в условиях тяжелого кризиса, в котором находится "Адаса", я думаю, этот клиент для него – один из важнейших".

Сотрудник палестинского министерства здравоохранения держит в руках образцы биологического материала, взятого для тестирования на коронавирус у рабочего

Сотрудник палестинского министерства здравоохранения держит в руках образцы биологического материала, взятого для тестирования на коронавирус у рабочего, возвращающегося из Израиля, март 2020 года. Как весной, так и во время второй волны коронавируса, Израиль резко ограничил въезд рабочих из Палестинской автономии

Сотрудник палестинского министерства здравоохранения держит в руках образцы биологического материала, взятого для тестирования на коронавирус у рабочего, возвращающегося из Израиля, март 2020 года. Как весной, так и во время второй волны коронавируса, Израиль резко ограничил въезд рабочих из Палестинской автономии

Каким же образом российская вакцина, "купленная Израилем", может оказаться в Палестинской автономии? И что говорят сами палестинцы о планах вакцинировать свое население? Евгений Финкель предполагает, что израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин могли обсуждать по телефону именно такой вариант применения "Спутника V":

"Формально палестинской администрации в такой ситуации требуется разрешение не только своих чиновников, но и израильского Минздрава. Логистика такова, что вакцина не может попасть в автономию, минуя израильскую территорию, и кроме того, я не очень понимаю, где автономия будет ее хранить. Мне кажется, что тут могут сработать дружественные отношения Путина и Нетаньяху. Вопрос по поставкам российской вакцины может быть согласован именно для автономии. Израиль даже может помочь с ее транспортировкой туда и хранением. Хочет ли палестинская администрация вакцину? Да, и они об этом говорили. Выбирать им особо не приходится, потому что "Спутник", по всей видимости, один из самых дешевых на рынке, а во-вторых, Палестинская автономия не дружит в такой степени ни с одной из стран, которые уже заявляют о том, что у них готова вакцина. Психологическая ситуация в Палестинской автономии сейчас ужасная. Об этом мало кто говорит, и никто толком не знает масштабы бедствия. По официальным данным, сейчас там где-то вдвое больше зараженных коронавирусом, чем в Израиле, около 20 тысяч. При этом тестирование явно недостаточное. При тестировании у них в 25-30 процентах случаев выявляют коронавирус. Для сравнения, в Израиле положительными оказываются лишь около 2% тестов. Никто не знает, какова реальная ситуация с коронавирусом в автономии, скорее всего, она очень тяжелая. К этому надо добавить тяжелейший экономический кризис, проблемы с работой в Израиле, которой сейчас нет, потому что из-за пандемии палестинцев туда не пускают. И автономия, и сектор Газа на грани взрыва. Сейчас для них появление вакцины, например, российской, может быть, не так хорошо проверенной, может быть, прошедшей не такие жесткие протоколы – это просто манна небесная. Потому что дать ее народу – это дать хоть какую-то надежду на то, что они выберутся из той ямы, в которой они сейчас оказались".

В самом Израиле, где только недавно с помощью нового карантина удалось сбить вторую волну коронавируса (хотя власти уже предупреждают о возможной "третьей волне"), массовая вакцинация вряд ли начнется раньше лета 2021 года, – говорит Евгений Финкель:

"У нас говорят, что первую вакцину – компании Pfizer – мы должны получить уже в декабре или в январе. Первым делом будут прививать медперсонал больницах и поликлиниках, а также людей из групп риска. Но массовая вакцинация вряд ли начнется раньше лета. Многие специалисты вообще считают, что несмотря на то, что миллионы вакцин будут закуплены за рубежом, Израиль по-настоящему очистится от короны только с помощью отечественной вакцины под названием "БриЛайф", в случае применения которой будет требоваться лишь однократная вакцинация, и ее ждут к лету".

Марк Крутов, «Радио Свобода»

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