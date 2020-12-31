Сергей Тихановский: В Беларуси происходит революция человечности 1 31.12.2020, 8:19

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Сергей Тихановский

Новые лидеры появятся в каждом дворе.

Белорусский видеоблогер, автор Youtube-канала "Страна для жизни" и политзаключенный Сергей Тихановский 30 декабря смог передать ответы на несколько вопросов Deutsche Welle, в которых поделился своим отношением к происходящим в Беларуси событиям.

Революция в Беларуси не затухнет сама по себе

Политическую ситуацию в Беларуси, где уже более четырех месяцев не прекращаются протесты против результатов президентских выборов, Сергей Тихановский охарактеризовал не иначе как революцией. "В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе", - говорит видеоблогер.

Тихановский отметил, что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция. "Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа", - считает блогер.

Дело блогера Тихановского

Блогер Сергей Тихановский в мае 2020 года намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана. Ее Центризбирком признал кандидатом в президенты.

29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, блогера после милицейской провокации с участием проститутки по кличке Ламбада задержали.

Белорусские правозащитники объявили Тихановского и других задержанных активистов политическими заключенными.

30 ноября адвокат Тихановского Наталья Мацкевич сообщила, что срок его содержания под стражей продлен на три месяца. По ее словам, общий срок ареста составит девять месяцев и должен будет истечь в конце февраля 2021 года.

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