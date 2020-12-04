Госдеп США: Все белорусские политзаключенные должны быть немедленно освобождены

Госдеп США: Все белорусские политзаключенные должны быть немедленно освобождены1
- 4.12.2020, 13:08
С заявлением выступил первый заместитель главы американской дипломатии.
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал белорусские власти освободить всех политзаключенных. По его словам, их в стране более ста человек.
Об этом Биген заявил в ходе выступления на виртуальном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщает «Голос Америки».
Он отметил, что с августа в Беларуси грубо нарушаются права человека — страна не выполняет обязательства как члена ОБСЕ.
«Более 100 политических заключенных удерживаются в Беларуси за использование своих прав и фундаментальных свобод», — сказал Биген.
Он призвал освободить всех несправедливо задержанных и отметил, что политзаключенные, среди которых есть журналисты, должны участвовать в содержательном диалоге с гражданским обществом Беларуси.
После массовых фальсификаций на выборах президента Беларусь 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки.
Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
В ходе жесткого разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Силовики применяли против участников протестов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били.
Большинство стран не признали Лукашенко переизбранным президентом Беларуси.