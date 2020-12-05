«Узурпатор потерял лояльность у широкого круга чиновников и силовиков» 4 5.12.2020, 11:16

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Политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно.

Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Лукашенко не получится.

Политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что последнему диктатору Европы не удастся стать «почетным президентом» по аналогии с казахстанским сценарием По мнению эксперта, Лукашенко не примет не только белорусский народ, но даже и сегодняшняя властная «элита».

Узурпатор настолько дискредитировал себя, что лояльности стоит ждать только от самого преданного круга силовиков. Кроме того, политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно. Некоторые эксперты не исключают, что против Лукашенко могут выступить и силовые структуры.

Болкунец отметил, что многие чиновники уже не торопятся исполнять поручения узурпатора.

«Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики», – цитирует политолога сайт «Дни.ру».

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