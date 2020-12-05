Избранный президент Молдовы выступила с экстренным обращением к народу 8 5.12.2020, 13:51

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Майя Санду

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Майя Санду хочет опереться на граждан в борьбе против пророссийских политиков.

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам, призвав их выйти на акцию протеста и поддержать роспуск парламента. Санду констатировала, что, проиграв президентские выборы, президент Игорь Додон руками подконтрольных ему депутатов провел через парламент законы, направленные на «узурпацию власти».

Обращение избранного президента транслировало общественный телеканала Moldova1 вечером в пятницу, 4 декабря, передает OMG.

«В условиях чрезвычайно тяжелой ситуации в стране, в парламенте создана коалиция партий Додона и Шора, которая не чтит не только закон, но и людей. Боясь ответственности за допущенные беззакония, в разочаровании после проигранных выборов, социалисты создали коалицию "ПСРМ-Шор" для принятия законов с целью дальнейшего и безнаказанного воровства. Пять лет Додон кричал, что Шор должен сидеть в тюрьме, а теперь они сообщники. Мы не позволим им разделить нас по языковому и национальному признаку. У воров нет национальности. Их надо сажать», - заявила Майя Санду.

Она пообещала, что принятые поспешно законы, будут обжалованы в Конституционном суде. Накануне парламент поддержал ряд резонансных инициатив:

выведение главной молдавской спецслужбы СИБ (Служба информации и безопасности) из-под контроля президента и подчинении ее парламенту;

присвоение русскому языку статуса «языка межнационального общения»;

отмену закона о противодействии иностранной пропаганде, который запрещает трансляцию в Молдове российских телеканалов.

По словам Санду, новая коалиция, «сформированная ворами и бандитами», строит далекоидущие планы.

«Они намерены поставить во главе всех учреждений людей Додона и Шора. Коалиция Додона-Шора хочет сохранить этот парламент еще на два года. Это тот парламент, в котором некоторые депутаты продались уже по три раза. Они хотят сохранить этот парламент, чтобы покрывать свои схемы и воров. Этот парламент должен уйти. Он действует против народа», - заявила избранный президент.

Санду констатировала, что в парламенте нет большинства, на которое она могла бы опереться при формировании правительства.

«Этот антинародный парламент должен быть распущен. Мы вместе должны остановить эту попытку узурпации власти! Люди требуют досрочных выборов. Мы сделаем то, что требуют люди! В воскресенье мы выйдем, чтобы остановить попытку узурпации власти», - заявила избранный президент.

Майя Санду анонсировала «Совет с гражданами» и призвала своих сторонников собираться на Площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева в 11:00 воскресенья, 6 декабря.

«Это правительство должно быть отправлено в отставку, этот парламент должен быть распущен! Такова воля народа!», - подчеркнула политик.

Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие и Солидарность» Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов. Санду собрала 57,72% голосов избирателей, а лидер пророссийских оциалистов Игорь Додон - 42,28%.

Отметим, что в первом туре бывшая премьер-министр с минимальным отрывом опередила действующего президента. 1 ноября за Санду проголосовали 35%, а за Додона - 33,5% избирателей.

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