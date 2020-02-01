Кузнец из Глубокого выковал оружие повстанцев 1863 года 1 1.02.2020, 22:15

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Денис Дубина выковал оружие косинеров.

В честь годовщины начала восстания Кастуся Калиновского — последнего освободительного восстания 19 века на территории современной Беларуси — кузнец из Глубокого Денис Дубина выковал настоящую косу повстанца, передает «Белсат».

«В разное время приходилось кузнецу становиться оружейником. Железо было дорогостоящее, оружие приходилось делать из кос, из серпов», – говорит Денис.

Денис Дубина – сын известного кузнеца Александра Дубины. Его отец в свое время был причастен к возрождению кузнечного дела на Глубоччине.

Денис вспоминает:

«Был маленький, отец сделал кузницу. Сразу бегали, смотрели в окна. Как оно тут что, соберутся мужики бородатые страшные и стоят здесь около горна».

Сегодня, как и в 1863 году, в кузнице родилось новое оружие косинеров.