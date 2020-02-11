Румас: IT-сектор должен больше ориентироваться на белорусскую экономику 9 11.02.2020, 16:06

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Как это вообще возможно?

Сегодня проходит заседание Совета Министров об итогах социально-экономического развития, на котором премьер-министр Сергей Румас затронул тему IT-отрасли. Политик заметил, что этот сектор должен больше ориентироваться на белорусскую экономику, а не экономику других стран, передает БелТА.

— Это [привлечение валюты] хорошо, но IT-сектор должен больше работать на белорусскую экономику. Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным — все новейшие разработки работают на экономику других стран, — заявил Румас.

Также Сергей Румас заявил, что в прошлом году привлечение прямых иностранных инвестиций оказалось слабее, чем предполагалось. Выполнить показатели не смогли четыре региона: Брестский, Витебский, Гродненский и Минский. Премьер-министр сказал о снижении активности в работе с инвесторами:

— Непродуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, — к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь.

Румас поручил Министерству экономики провести анализ работы и внести предложения по изменениям в работе с инвесторами.