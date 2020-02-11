Чем польское футбольное «классико» отличается от белорусского 11.02.2020, 16:58

Польский футбольный чемпионат в коммерческой составляющей на голову впереди не только нашей высшей лиги.

Польский и белорусский футбол в последние сезоны пересекался дважды. В 2018-м «Шахтер» и «Лех» довели двухматчевое противостояние в квалификации Лиги Европы до овертайма. Минувшим летом БАТЭ прошел чемпиона Польши «Пяст». В клубном рейтинге УЕФА Беларусь на три позиции выше Польши (25-е место против 28-го). Но в коммерческой составляющей чемпионат Польши на голову впереди не только нашей высшей лиги, но и РПЛ, обставляя ее, например, по выручке от продажи телеправ, пишет «Трибуна».

В конце января из Польши пришла еще одна новость, о которой наш футбол может только мечтать. 20-летний голкипер варшавской «Легии» Радослав Маецкий перешел в «Монако» за 7 млн евро. Сезон молодой вратарь доиграет в Варшаве на правах аренды. А затем на горизонте маячит карьера в топ-лиге.

Рекордный трансфер зимы в белфутболе – переход лучшего бомбардира в ЦСКА вроде как за 0,5 млн евро. 19-летний Алыкулов ушел из «Немана» за 200 тысяч долларов. А полумиллионный заработок за пару лет – комплимент середняку высшей лиги.

За этот же период больше заработали аж 15 клубов Экстраклассы. Меньше – только один участник элитного дивизиона, не отлучавшийся в Д2.

К слову, трансфер Маецкого – рекордный для Экстраклассы. Самые дорогие переходы из нашей высшей лиги случились давно: Брессан и Кутузов уезжали из Беларуси за 3,5 млн евро. Польские клубы, к слову, по данным «Трансфермаркта» продали за 3,5 млн евро и выше целых 20 футболистов!

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Игру Маецкого вживую наблюдать посчастливилось в октябре. В Варшаву я поехал на главное противостояние Польши между «Легией» и краковской «Вислой».

Сейчас «Висла» переживает не лучшие времена. В текущем чемпионате Польши клуб борется за выживание, а в минувшем сезоне едва избежал банкротства.

Тем не менее, противостояние «Легии» и «Вислы» остается аналогом нашего Класико между «Динамо» и БАТЭ. Соперничество клубов Варшавы и Кракова так и называют: Klasyk. Или дерби польским. На поле «Легия» противника из южной Польши уничтожила со счетом 7:0. А вот атмосфера на матче была куда интереснее и напряженнее.

За четыре часа до матча в центре Варшавы немало людей в зеленой атрибутике. Чаще всего в глаза бросаются мужчины с детьми. За три с половиной часа до стартового свистка около стадиона скопление людей. Фанаты «Легии» тусят в баре, расположенном прямо на стадионе. Респекты от проходящих мимо болельщиков получает фанат дружественного «Заглембе» из Сосновца. Он заряжает чанты своего клуба и находит поддержку. Окружающие понимают, что его клуб дружественный.

До запуска болельщиков на стадион остается полтора часа. Пропускают только сотрудников, прессу и стюардов.

Зацените активацию партнерства «Легии» и пива Królewskie. На большом баннере около стадиона изображены все семь чемпионств клуба в XXI веке. У БАТЭ аналогичный баннер с «Аливарией» мог бы быть ровно в два раза длиннее.

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«Легия» была основана в 1916 году – в разгар Первой мировой войны – польскими военными. Более чем столетняя история клуба богата. О легендах «Легии» информации можно найти немало. Меня поразил вот какой факт. Места для СМИ на стадионе Войска польского не безымянны. Официально их название звучит так: «Трибуна прессы «Легии» Варшава имени Веслава Гилера».

Сам факт нейминга сектора для СМИ поражает. Еще больше впечатлился, узнав больше информации о человеке. В 1997 году он начал издавать еженедельное (!) печатное издание для болельщиков клуба «Наша Легия». Сначала оно было 16-страничным (!), затем увеличилось до 32 (!) страниц. А по праздникам и значимым инфоповодам выходили 64-страничные (!) номера. Каждую неделю!

В 2008 году издание стало принадлежать клубу, со временем стало ежемесячным (зато 100-страничным). Но в 2013 году закрылось. Похоже, из-за проигранной интернету конкуренции.

Сам Гилер умер в 2010 году – и клуб достойно увековечил его память. И еще несколько фактов:

– стадион носит имя маршала Юзефа Пилсудского;

– восточная трибуна названа в честь легендарного полузащитника Казимежа Дейны, отыгравшего за «Легию» 12 лет с 1966 по 1978;

– южная трибуна носит имя Люцьяна Брыхчего, выступавшего за клуб с 1954 по 1972;

– северная и западная трибуны ничье имя не носят, но имеют исторические названия «Жилета» и «Крытая». К слову, названия всех трибун болельщики выбирали голосованием.

Осознав эти факты, в голове сразу возник вопрос: разве Анатолий Капский, сделавший так много для БАТЭ, не заслуживает названного в его память стадиона?

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Средняя посещаемость «Легии» в текущем сезоне – около 20 тысяч зрителей. Больше всего болельщиков собирается на принципиальные матчи. Минимум сезона – 13 тысяч. Атмосферу задает фан-сектор.

Фанаты в Польше креативные. Идешь на футбол и знаешь, что будет крутой перфоманс с баннером на всю трибуну и пиротехникой.

Кроме того, фанатские перепалки постоянно сопровождаются словом «кур**».

В общем, страшный сон Владимира Базанова.

Кстати, по поводу детей. На арене «Легии» их очень много. Для болельщиков с детьми до 13 лет выделены специальные сектора (суммарно около пяти тысяч мест). В отличие от других польских стадионов, здесь даже есть детская зона. Не такая большая, как в Бресте. Но на многих польских аренах подобного почему-то вообще нет. Вот мыльные пузыри.

Удары на точность.

Зона для рисования.

И еще один штрих. Конечно же, пиво можно пить прямо на трибунах. Как и на других аренах Польши.

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Одна из проблем белорусских стадионов – ужасная ТВ-картинка. К сожалению, даже брестские аншлаги по телевизору смотрятся не очень: в кадр попадает лишь маленькая противоположная трибуна. Камеры на наших аренах чаще всего располагаются на главных трибунах, где обычно сидит большинство зрителей. В итоге в трансляцию попадают трибуны без людей, а в худшем случае просто заборы.

На стадионе «Легии» телекамеры тоже находятся на главной трибуне. Вот только зрительских секторов для обычных зрителей на ней практически нет. Взгляните на план арены.

На главной трибуне находятся VIP-сектора различных категорий. Самые престижные – бизнес-ложи. Располагаются они прямо под трибуной прессы, так что удалось понаблюдать за посетителями. В основном, это бизнесмены в костюмчиках и женщины в строгих платьях (кстати, деловой стиль не мешает носить шарфы и другую атрибутику клуба). Многие приходят с детьми. Ложи покупаются исключительно на сезон и целиком: на один матч арендовать их нельзя.

На этой же трибуне располагаются менее престижные VIP-места Gold и Silver. Их можно приобрести на каждый отдельный матч. Разовое посещение «золотого клуба» стоит 400 белорусских рублей, места на «серебряных» секторах обойдутся в 200 рублей. Разумеется, эти билеты включают в себя дополнительный сервис.

Остальные болельщики платят от 20 до 35 рублей в эквиваленте и располагаются в зоне ТВ-обзора. В итоге трансляция матча «Легия» – «Висла» выглядела так.

Минимальная цена полного билета в 20 рублей и средняя посещаемость в районе 20 тысяч зрителей – представить такое в Беларуси тяжело даже на матчах сборной. В продолжение темы денег затрону работу со спонсорами. Главный спонсор клуба – букмекер «Фортуна». Сотрудничество компании с клубом весьма креативно: прямо около центральной линии на протяжении всего матча в режиме онлайн демонстрируют коэффициенты.

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В начале материала затронута тема трансфера Маецкого в «Монако». Недавно были новости о том, что в Бундеслигу (первую либо вторую) может уехать голкипер минского «Динамо» Максим Плотников. Белорус почти на два года старше, но и статистика у него лучше: 0,86 пропущенных голов за матч против ровно одного.

Не сомневаюсь, что из Польши Плотников уехал бы в Бундеслигу, причем первую. Имидж чемпионата и атмосфера на стадионах играют в этом важную роль. И на этот счет есть аргумент из первых уст. Один из представителей белорусского агентского бизнеса как-то рассказал такую историю:

– Пару лет назад мы привезли скаута «Легии» на матч «Шахтера» и минского «Динамо» в Солигорске. Это лидеры нашего чемпионата, и мы, конечно, хотели показать и игроков, и лигу с лучшей стороны. Попросили поляка поделиться впечатлением от увиденного, и он сказал: «Это уровень третьей лиги Польши». Конечно, имелся в виду антураж матча. Но объяснить человеку высокий статус турнира, сидя на трибуне с видом на забор и болото за ним, тяжело. Ведь в его стране матчи лидеров собирают порой десятки тысяч зрителей и проводятся на футбольных стадионах с трибунами со всех сторон».

Поди сейчас объясни менеджеру немецкого клуба, что видео крутого сэйва Плотникова из условного Жодино на фоне проезжающего товарного поезда – не из любительской лиги.