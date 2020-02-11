Габи Кики: В Беларуси девушки очень красивые 11.02.2020, 20:16

Камерунский защитник брестского «Динамо» похвалил белорусских девушек и покритиковал мужчин.

Защитник брестского "Динамо" Габи Кики рассказал, какие любит совершать покупки. Камерунец отметил, что ему не нравится, как одеваются белорусские мужчины.

- На что ты в Беларуси тратишь деньги?

- Я не люблю ходить по клубам, барам и ресторанам, а люблю доставлять себе удовольствие. Я люблю одежду, обувь, кепки, украшения — браслеты, серьги, кольца.

Но здесь я не особо хожу по магазинам. Во-первых, нет времени. Надо заниматься своим телом, надо тренироваться и отдыхать. А во-вторых, в Беларуси особо нечего покупать. Нет хороших вещей. Так, по мелочи можно прикупить кошелек или браслетик, но нормальные вещи лучше заказывать по интернету из Польши или США. А лучше всего мне дается шопинг во Франции, где я чувствую себя хорошо из-за того, что нет языкового барьера.

- Любимые украшения?

- Часы и сережки.

- Самое дорогое украшение, которое ты покупал?

- Цепочка для мамы, которую приобрел в Дубае. Сколько она стоит? Не скажу. Потому что есть люди, которые не могут себе позволить многого. Не хочу их обидеть. Цифр не будет.

- Тогда без них. Для тебя это была очень дорогая покупка?

- Не очень. Потому что все, что я делаю для мамы, никогда не бывает дорого!

- Тебе нравится, как одеваются белорусы?

- Ты сейчас наверняка подумаешь, что я злой. Прости, но ваши мужчины не очень хорошо одеваются. Они больше предпочитают тратить деньги на клубы и выпивку. Правда, среди моих знакомых есть несколько человек, которые выглядят хорошо. Другое дело девушки! Они одеваются шикарно. Они здесь очень красивые!

- Ты уезжал из Камеруна в другую страну на другой континент. Сложно далось это решение?

- Сложно было отрываться от семьи. Но если ты хочешь быть в футболе, должен быть готовым оставить свою страну и перемещаться. Нет других вариантов. Поэтому не скажу, что это было сложное решение. Это скорее необходимость.

- Чего ты боялся больше всего перед отъездом?

- Климата, конечно. Я очень хрупкий и нежный в плане холода. И боялся, как отреагируют на него тело и мышцы. Не умру ли я через неделю. Но оказалось, что все не так страшно — сейчас я чувствую себя так, словно здесь родился.

- Как тебя провожали?

- У меня спокойная семья. Главное было дать совет, зарядить и поддержать. Мама сказала, что будет всегда на связи.

- Она плакала?

- Ну, странный вопрос! Это же понятно, что плакала! Все плакали, — цитирует Кики by.tribuna.com.