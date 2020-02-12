Зарплата бюджетников упала после повышения 13 12.02.2020, 13:42

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«С ужасом думаем, как дожить до конца месяца».

Изменение оплаты труда бюджетников произошло с 1 января 2020 года, в ходе которого тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, пишет gazetaby.com. Чиновники обещали, что в результате изменений зарплаты бюджетников вырастут, но что-то пошло не так.

В Администрацию президента, по информации tut.by, было отправлено письмо от одной из детских спортивных школ Гомеля, работникам которой дали зарплату по новым правилам, но она оказалась меньше, чем предыдущие.

«Многие работники, получив заработную плату от 150 до 250 рублей, имеющие семьи и малолетних детей, с ужасом думают, как им дожить до конца месяца, и это при том, что нагрузка от 1,5 ставки в месяц. О каком качестве работы может идти речь, если работники думают лишь об одном: где еще найти денег, чтобы дотянуть до конца месяца», – говорится в письме.

Когда журналисты обратились за комментарием к гомельским чиновникам, то получили довольно любопытный ответ.

— Ни у кого меньше зарплаты в этом месяце нет. Назовите мне фамилии. Вот перед моими глазами вся заработная плата всех работников от руководителя до уборщицы за декабрь и за январь – ни один не получил меньше, а даже больше...

Сегодня мы соберем в этой школе собрание и узнаем, кто же это позвонил вам и рассказал такое. У нас в каждом учреждении раньше проходили собрания, и мы объясняли людям, как производиться будет расчет зарплаты, что никто меньше никогда не получит, – прокомментировал ситуацию начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игорь Полуян.