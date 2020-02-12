Минчане требуют убрать «Табакерки» 7 12.02.2020, 15:30

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Уже установлено как минимум семь таких киосков в центре города.

На сайте «Удобный город» идет сбор подписей под петицией, авторы которой просят городские власти обнародовать документ, которым установлены правила размещения киосков по продаже табачных изделий, и демонтировать «Табакерки», которые установлены с нарушением этих правил, пишет naviny.by.

На данный момент в свободном доступе нет официального документа, регулирующего установку киосков по продаже табачных изделий. Из доступных в СМИ комментариев представителей Мингорисполкома известно, что «Табакерки» нельзя размещать внутри городского ядра.

Согласно Генеральному плану Минска территория городского ядра ограничивается первым транспортным кольцом.

Внутри этого кольца установлено как минимум 7 киосков по продаже табачных изделий. Многие из них нарушают и ограничение, предписывающее не устанавливать «Табакерки» на остановках с большим трафиком.

Сеть киосков «Табакерка» принадлежит компании «Энерго-Оил», которую контролирует приближенный к руководству страны бизнесмен Алексей Олексин. Решение о создании единой товаропроводящей сети в табачной сфере было принято на совещании у Лукашенко в декабре 2017 года. Ранее сообщалось, что табачная сеть будет состоять из более чем трех с половиной тысяч торговых объектов по всей стране.