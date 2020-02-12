Лайнер «Вестердам» отказываются принимать в портах из-за подозрений на коронавирус 1 12.02.2020, 15:31

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Судно находится в море почти две недели.

Таиланд отказался пустить в порт Лаем Чабанг круизный лайнер «Вестердам» из-за опасений, что на его борту есть зараженные коронавирусом. О запрете заходить в порт сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, пишет meduza.io со ссылкой на Bangkok Post.

Королевство готово предоставить лайнеру запасы еды и воды.

На борту «Вестердама» 2257 пассажиров и членов экипажа, лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.

Конечной точкой был японский порт Иокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля.

Япония отказалась принимать «Вестердам», сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила.

Оператор судна Holland America Line заявила, что «Вестердам» не на карантине, оснований подозревать коронавирус у кого-либо на борту нет. Топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса, уточнила компания.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Японии с 5 февраля на карантине стоит круизный лайнер «Даймонд Принцесс». На его борту уже 130 зараженных коронавирусом.