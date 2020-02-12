Лайнер «Вестердам» отказываются принимать в портах из-за подозрений на коронавирус

Лайнер «Вестердам» отказываются принимать в портах из-за подозрений на коронавирус1
- 12.02.2020, 15:31
- 1,236
Судно находится в море почти две недели.
Таиланд отказался пустить в порт Лаем Чабанг круизный лайнер «Вестердам» из-за опасений, что на его борту есть зараженные коронавирусом. О запрете заходить в порт сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, пишет meduza.io со ссылкой на Bangkok Post.
Королевство готово предоставить лайнеру запасы еды и воды.
На борту «Вестердама» 2257 пассажиров и членов экипажа, лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.
Конечной точкой был японский порт Иокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля.
Япония отказалась принимать «Вестердам», сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила.
Оператор судна Holland America Line заявила, что «Вестердам» не на карантине, оснований подозревать коронавирус у кого-либо на борту нет. Топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса, уточнила компания.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Японии с 5 февраля на карантине стоит круизный лайнер «Даймонд Принцесс». На его борту уже 130 зараженных коронавирусом.