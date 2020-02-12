В РФ решают, на каких условиях поставлять нефть в Беларусь 6 12.02.2020, 21:26

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Об этом заявил генеральный директор компании «Газпром нефть».

Александр Дюков, руководитель российской компании «Газпром нефть» заявил, что его компания готова обсуждать с Беларусью различные схемы поставок нефти, пишет БелТА.

По итогам встречи представителей нефтяных компаний с Министром энергетики России Александром Новаком Александр Дюков, руководитель «Газпром нефть», заявил, что его компания готова обсуждать различные схемы поставок нефти в Беларусь. При этом он отметил, что компания готова договариваться и на давальческую схему поставок.

- Что это определяет? Одна сторона дает сырье, другая сторона производит из него готовую продукцию. Но как сырье, так и конечный продукт принадлежит давателю.

В правительстве Беларуси 12 февраля озвучили, что до сих пор наша страна не имеет подписанных договоров на поставку нефти. Договоренностей с Россией тоже нет. 7 февраля Александр Лукашенко встречался в Сочи с Владимиром Путиным. По итогам переговоров заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниями, однако административно регулировать цены не собирается.