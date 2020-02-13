«Продаем «квадрат» за $1300, а реально строим его за $460» 5 13.02.2020, 9:30

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Удивительные цифры из договоров дольщиков.

Вчера мы бросили клич и попросили всех, кто пережил долевое строительство, прислать отдельные пункты своих договоров, дабы выяснить, сколько же из уплаченных нами немалых сумм идет непосредственно на возведение дома, а сколько оседает (с некоторыми оговорками) в карманах застройщиков в виде прибыли. Благо, в отличие от держателей жилищных облигаций, дольщики этой информацией располагают. Большое спасибо всем, кто откликнулся и обнародовал свои документы. На основе этих данных журналисты onliner.by составили довольно показательную таблицу.

Совершенно предсказуемо самое большое количество образцов договоров пришло от тех, кто имел дело с компанией Dana Holdings (во всем многообразии ее строительных лиц): кто больше всех строит, тот постоянно и на виду. Не из Минска, к сожалению, прилетело всего одно письмо, зато какое — оказывается, «каркасники» можно продавать по $640 с выгодой для себя.

Прибыль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

Не претендуя на истину в последней инстанции, посмотрим на цифры. И лишний раз убедимся, что у нас, конечно, все равны, но некоторые «равнее». И строить выгодно всем, но отдельным компаниям прямо уберсуперультравыгодно. Ни о каких 5% рентабельности и речи пока не идет.

Цены в таблице приведены в долларах (для актуальности во все времена), также мы с некоторым округлением переводили евро в доллары для единообразия расчетов. Оплата метров (если договор все-таки заключался), естественно, осуществлялась в белорусских рублях.

Распоряжаться прибылью застройщики, естественно, вправе как угодно. Даже можно верить в то, что кто-то из них тратит эти деньги на дополнительное благоустройство дворов (хотя все мы знаем, как они выглядят в новостройках) или улучшенную отделку мест общего пользования. Однако благодаря такому сравнению становится совершенно понятно, почему по итогам девяти месяцев прошлого года одни девелоперы показывают фантастические результаты, а другие — довольно скромные. Что и говорить, если выкупать участок на аукционе и подводить к нему за свой счет коммуникации, никак не получится строить «каркасник» и получать прибыль в пропорции 50:50.