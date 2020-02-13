Продавец залоговых авто: Я таких штук 30 сбыл — и ничего 4 13.02.2020, 13:43

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Как вернуть неудобную покупку хозяину?

О продаже автомобилей, находящихся в залоге российских банков, журналисты abw.by начали писать еще в 2017 году, но они все равно попадают в Беларусь. И доверчивые покупатели никак не переведутся. Как вернуть залоговую машину продавцу, если вы все-таки попались на эту удочку?

Российская комиссионка на белорусском авторынке?

За своим автомобилем Алексей из Новополоцка приехал в Минск. Варианты присмотрел предварительно в объявлениях в интернете. Почти 250 километров до столичного авторынка - и вот он, Hyundai ix35, который привлек к себе наиболее пристальное внимание. Автомобиль хорош как сам по себе, так и по техническому состоянию. Продавцов несколько, все в диалоге и на позитиве. Забалтывают?

Несколько вопросов стандартного и характера и переход к основным. "Кто хозяин? Чего продает? С документами как?" - спрашивает Алексей. Ответ был ожидаемым: "Все в порядке, автомобиль на комиссии, с постановкой на учет проблем не будет".

Данный документ никаких сомнений у Алексея не вызвал, а зря... В нем указано, что комиссионный магазин, который реализует Hyundai ix35, находится в городе Котельники Московской области. Алексей - в Минске.

В соответствии с правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами на комиссию принимаются только транспортные средства, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь, при наличии у комитента (лицо, передавшее на комиссию товар. - Прим. ред.) свидетельства о регистрации транспортного средства с отметкой о снятии с учета в связи с продажей.

Отметка о снятии с учета в документах была, но поставлена она ГИБДД РФ.

Договор купли-продажи с Алексеем был составлен на том же бланке, что и договор комиссии. То есть по документам автомобиль был приобретен Алексеем в России, а не на авторынке "Малиновка" - это незаконно.

Никакого разрешения на комиссионную торговлю эта российская "контора" в Беларуси не имеет, комиссионной площадки, соответствующей нашему законодательству, у нее нет, ранее авто в нашей стране не регистрировалось. Речь в данном случае может идти о незаконной предпринимательской деятельности со всеми вытекающими последствиями.

Что нужно делать до, а не после

Вернувшись в Новополоцк, Алексей решил сделать то, что должен был сделать еще до передачи денег за автомобиль, - проверить его по реестру залогов Федеральной нотариальной палаты России, тем более что авто фактически на российской регистрации.

Залог говорит о том, что все права на данный автомобиль принадлежат ООО "Русфинанс банк", о котором мы писали неоднократно. Шутка ли, в отношении сотрудников этого финансового учреждения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с махинациями с залоговыми автомобилями.

Пока российские следователи подсчитывают количество незаконно проданных авто, такие машины снова появляются на белорусском рынке, причем совсем свежие. И от этого же банка! Дело, получается, расследуется, а "серая" схема продолжает работать.

С этого момента Алексей связался с редакцией Автобизнеса, мы начинаем работать в связке. Делимся всей имеющейся у нас информацией и прорабатываем план действий. А он один: возвращаться в Минск и пытаться вернуть деньги, предъявив продавцу соответствующие требования. Проверяем телефон продавца - и выясняем, что на этом номере числилось 14 предложений о продаже автомобилей.

"Какой залог? Мы не в курсе"

Звоним продавцу и излагаем суть возникшей проблемы. На том конце провода недоумение и удивление. Собеседник пытается убедить нас в том, что эта информация для него самого как гром среди ясного неба. Но основное из диалога - приезжайте, будем что-то решать, в милицию обращаться не нужно. Это радует.

Не заставляет себя ждать и ответный звонок от продавца: "С хозяином автомобиля связались. Да, кредит на авто есть, но владелец все платит банку исправно, осталось заплатить совсем чуть-чуть, и залог автоматически снимется при погашении кредита. Поэтому переживать нечего, все будет хорошо".

На это мы не реагируем, так как залоговый автомобиль в любом случае проблема. Притом что, по нашей информации, ООО "Русфинанс банк" регулярно объявляет свои залоговые автомобили в розыск, о чем делается отметка в базе данных белорусского МВД.

Решаем вопрос по-мужски?

Холодное утро среды, место встречи - авторынок "Малиновка". Действующие лица: с одной стороны - Алексей при поддержке своего товарища и юрист Автобизнеса, со второй - непосредственно продавец и "главный", судя по тому, что финансовую часть вопроса он взял на себя.

Выясняется, что денег уже нет, но есть предложение обменять Hyundai ix35 на другой автомобиль, более-менее равный по цене. Такое авто у продавцов в наличии есть, оно не в залоге, в чем мы убеждаемся, проверив VIN по реестру залогов. По сути, мы покупаем эту машину по новому договору с зачетом денег, потраченных на "корейца". А меж тем в Беларуси не допускается продавать автомобили с российскими документами и готовить договоры на бланках российских фирм.

Поскольку предлагаемый нам для обмена автомобиль дороже, продавцы просят доплатить. В ответ речь заходит о "скидке" от разницы с учетом моральных переживаний и имевших место финансовых затрат. Условия устраивают обе стороны. Документы оформляются под пристальным взглядом юриста Автобизнеса, все отлично и как требует отечественное законодательство.

Оформив сделку, можно поговорить о сокровенном. Затрагиваем мы тему, естественно, залоговых автомобилей из России. По документам и базам данных собственники Hyundai на территории России менялись несколько раз. Но эти "персонажи" белорусским продавцам с российскими документами хорошо известны, причем с некоторыми из них отношения можно назвать дружескими.

Но зачем соглашаться обменивать нормальный и незалоговый автомобиль на ненормальный - залоговый, ведь хозяева у них разные, причем с разным гражданством? Как хозяева решат это между собой? Вероятно, это все один "клубок" с разными фигурантами, но общей целью - наживой с использованием незаконной схемы с залоговыми автомобилями. У каждого - своя роль и свой "заработок".

Во-вторых, продавцы и сами прекрасно знают, что продажа автомобилей с российскими документами и договорами на территории Беларуси незаконна. Если бы этим занялась милиция, то могли бы возникнуть проблемы вплоть до криминального характера. Сочетание этих факторов и помогло "решить вопрос", на наш взгляд, на месте. А может, продавцы и вовсе не в курсе залога, просто совесть проснулась, и они сами - жертвы обмана?

"Они все-таки поступили по-честному"

Однако это не единственный залоговый автомобиль, реализованный продавцами на наших авторынках, в чем они признаются. "Я таких штук 30 уже продал - и никто, кроме вас, обратно не вернулся. Все ездят и не "парятся", - ошарашивает главный "решальщик". На этом и расстаемся, так как слов больше нет.

"Мне кажется, что они все-таки поступили по-честному, по-мужски", - подытоживает Алексей. С этим можно согласиться: он простой потребитель и главный свой вопрос решил. Но тот факт, что залоговыми автомобилями продавцы торгуют не впервой, означает, что с совестью у них есть вопросы.