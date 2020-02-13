МЭА: Коронавирус сулит нефтяным экономикам худший год за 10 лет 3 13.02.2020, 21:15

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Рост спроса на нефть будет минимальным с 2011 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки - рекордно низкого уровня с 2011 года из-за влияния коронавируса нового типа. Об этом говорится в февральском отчете агентства, передает ТАСС.

«Для всего 2020 года мы ухудшили наш прогноз на 365 тыс. баррелей в сутки - до 825 тыс. баррелей в сутки - самого низкого показателя с 2011 года», - отмечается в документе. Пересмотрен в сторону снижения и рост спроса в 2019 году - 80 тыс. баррелей в сутки - до 885 тыс. баррелей в сутки на фоне более низкого, чем ожидалось, показателя по потреблению в странах ОЭСР.

Вспышка коронавируса уже ударила по потреблению нефти в Китае, который является крупнейшим в мире импортером этого вида сырья. Так в первом квартале мировой спрос упадет, по оценкам МЭА, на 435 тыс. баррелей в сутки.

«На мировой спрос на нефть существенное негативное влияние оказало распространение коронавируса и широкомасштабное замедление темпов роста экономики Китая. Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением (показателя - прим. ) за более чем 10 лет», - отмечается в отчете.

В МЭА убеждены, что сравнивать влияние коронавируса на спрос со вспышкой атипичной пневмонии, которая имела место в 2003 году также в Китае, не совсем правильно. «Роль Китая для рынка нефти с тех пор очень сильно изменилась, так как он стал центральной точкой для поставочных цепочек», - пишут эксперты агентства. В 2003 году спрос на нефть в Китае оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, тогда как в 2019 году он увеличился до 13,7 млн баррелей в сутки (14% от всего мирового потребления). Более того, на Китай пришлось две трети всего роста мирового спроса в 2019 году, заключают в МЭА.

До появления эпидемии рынок нефти должен был прийти в равновесие во второй половине 2020 года под действием усиленного сокращения добычи странами ОПЕК+.